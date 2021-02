Dan zaljubljenih kod većine budi lijepe emocije i sjećanja. No pjevaču Pravila igre zauvijek je ostavio gorak okus u ustima. Zašto mu se Valentinovo pretvorilo u noćnu moru, otkrio je Anji Beneti za IN magazin.

Iako je pjevač Pravila igre sa samozatajnom Zagrepčankom Sarom Lizatović mislio biti za sva vremena, ona ga je ostavila. I to ni manje ni više nego pred oltarom.

"Eto, ljubavna tragedija, šta da ti kažem. Gle, to ti je tako kad se zaručiš na Valentinovo, bivaš ostavljen pred oltarom. Napravio sam nešto što nisam smio, vrlo vjerojatno, nije mi još rekla šta, ali to iskustvo nemojte pokušavati sa vlastitom djevojkom ili zaručnicom'', objašnjava pjevač Ivan Penezić.

Na Ivanovu sreću, to je tek radnja videospota za njihovu novu pjesmu "Jedina", i ovog puta iz glazbene radionice bračnog para Buljan. Za utjehu svim Ivanovim obožavateljicama, njihov omiljeni pjevač još nije stigao do oltara. U stvarnom životu nije se ni zaručio za Valentinovo, no zato je na jedan davni Dan zaljubljenih, priznaje nam, ipak ostavio jednu djevojku.

"Bio je jedan prekid koji je pukom slučajnošću došao na 14. 2. I onda si ja mislim, čovječe, pa stvarno nemaš takta, ostavio si je na Valentinovo. No, eto, na neke stvari ne možeš utjecati, tako ja nisam na to mogao utjecati, bio sam izrazito romantičan i ostavio sam je na Valentinovo. Nije nešto čime se mogu pohvaliti, dragi dečki, ne pokušavajte to kod kuće", poručio je.

Scenarij odbjegle nevjeste nikad nije doživio bubnjar Goran, a nada se da i neće. No zato se ne srami priznati da mu ljubavna patnja nakon prekida nije strana.

Nije nimalo lako kad tvoja bivša djevojka završi nekom drugom u zagrljaju. No kad je u pitanju prava ljubav, Ivan je, priznaje, baš kao i u pjesmi, spreman prijeći čak i preko toga...

"Ovisi koliko ju stvarno voliš. Ako ju stvarno volim, kao što u pjesmi kažem, onda vrlo vjerojatno bih. Neću ti puno duljiti, ja mislim da jednom u životu imaš pravu ljubav, teško da se dva puta dogodi, tako da mislim da je moguće, i u mom slučaju, i u slučaju drugih ljudi.", govori.

Baš kao što su i svoju "Jedinu" čekali čak cijelo desetljeće...

"Ova pjesma je više od 10 godina stajala u ladici Mire Buljana jer je bila napisana za pokojnog Tošu Proeskog. Samo što je on u tom trenu već imao pjesmu ''Jedina'', pa je ova bila na stand byu za neki kasniji period, koji se nažalost nije dogodio. Stoga imamo veliku čast, ja bih rekao i odgovornost. Ja to osjećam nekako jako emotivno da smo otpjevali pjesmu koja je bila pisana za njega", govori Ivan.

"Moram priznati da sam pjesmu izveo najbolje što sam znao i moram priznati da mi leži kao nijedna dosad pisana. Znajući ovo, neću reći da mi je pritisak, nego sam sretan što sam bio u istoj selekciji ljudi koji bi dobili takvu pjesmu, tako da je super", zaključio je za kraj.

