Nakon himne lockdowna "Oštarije su mi zaprli" Alen Vitasović još jednom gađa u sridu. Ovog puta pozabavio se aktualnom temom - često lažnim političkim obećanjima. Istarska zvijezda snage je udružila sa senzacijom YouTubea, ali i lokalnih izbora Eniom Meštrovićem, poznatijim kao Ričard.

Alenova nova pjesma "Ili si ili nisi" ipak je mnogo snažnijeg i dubljeg značenja od zasićenosti lažnim političkim obećanjima. Slavi iskrenost i ljudsko poštenje.

Poznati Istrijan još je jednom udružio snage s Marcom Grabberom i Ivanom Arnoldom. Ovoga puta u videospotu je u pomoć pozvao i Ričarda, zvijezdu YouTubea i glavnu senzaciju lokalnih izbora.

"Enija Meštrovića, to jest Ričarda, otkrio sam slučajno na YouTubeu i oduševio sam se. On je meni fenomenalan, podsjeća me na mene. Ima isto ponašanje kao ja, govori svašta i psuje svašta, ne voli ribu, voli janjca, voli vino'', objašnjava Alen Vitasović.

Alen i Ričard druže se i nakon snimanja spota. Prošlog vikenda Ričard je skoknuo do Pule te s Alenom napravio show i na tržnici.

Jedan od najiskrenijih glazbenika na domaćoj sceni svjestan je da ga je iskrenost u životu često skupo koštala. Ipak, baš kao i u stihovima nove pjesme, nikad se ne namjerava promijeniti.

''Što na umu, to na drumu, to je stvarno istina. Ja sam rak u horoskopu, ono što mislim, to i kažem. Znam povrijediti sebe i druge, sve to skupa, ali ja se neću promijeniti. Iskrenost košta, koliko sam pošten, to ne mogu sam o sebi procijeniti, ali spavam mirno'', zaključio je.

No ponešto ga ipak može izbaciti iz takta. To je vjerno prikazao i u videospotu.

"Nisam agresivan, verbalno jesam, ponekad mi živci puknu, fizički ne. Monitor je bio pokvaren, razbio sam ga. To je kao mali bunt, dio spota, gnjeva prema lopovima, da opet ne govorim o političarima jer mi se gade", zaključio je.

O Alenu su mnogi govorili svašta. Poznati glazbenik na tračeve samo odmahuje rukom, no za kraj nas je ipak odlučio počastiti jednim koji mu se posebno urezao u pamćenje.

''Kad sam počeo biti popularan u Hrvatskoj, rekli su da sam ja Talijan, ali ne znam talijanski i da me financira Berlusconi. To je bilo. Ja sam umirao od smijeha, pobijedio sam te godine na svim festivalima, da nije Berlusconija, ja to ne kao ne bih dobio'', našalio se za kraj.

