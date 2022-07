David i Victoria Beckham dio su godišnjeg odmora proveli krstareći našim morem, a slavni nogometaš oduševio se svježom ribom, školjkama, jastozima, ali i domaćom rakijom. Mi smo istražili što je svjetskim facama, koje ljetuju kod nas, najbolje iz Hrvatske. Jednima je to hrana, drugima more, ali slavnoj glumici iz serije CSI za oko je zapelo nešto sasvim drugo. Detalje zna Davor Garić.

U Hrvatskoj se trenutačno odmara cijela svita holivudskih faca. Zvijezdano društvo Matthew McConaughey, Chris Rock, Sacha Baron Cohen, Woody Harrelson i P. Diddy s prijateljima krstare jugom i uživaju u kristalnom moru i slasnim delicijama.

Jadranom su ovih dana plovili i David i Victoria Backham. Slavni je nogometaš sa svojih 74 milijuna pratitelja podijelio oduševljenje hrvatskim jelima. Svježe dagnje, školjke, kozice, škampi, jastozi i prvoklasna riba ostavili su ga bez teksta. Naravno da nije odolio ni rakiji. Ove su svjetski slavne face posljednje u nizu na dugoj listi zvijezda koje je Lijepa naša osvojila svojim ljepotama. Evo kako je glumica Eva Larue govorila o zadarskom zalasku sunca.



''Nadnaravan je, zaista je divan. Svaki je otok drugačiji i jedinstven, no svima je zajedničko da su kristalno čisti. Moglo bi se jesti s ulice. Svi su dragi, ljubazni, gostoljubivi. Nevjerojatno iskustvo'', rekla je.

Angelina Jolie neće zaboraviti Brijune. U našem je nacionalnom parku pogledala predstavu ''Kralj Lear'' svojeg prijatelja Rade Šerbedžije, a brijunsko otočje ju je oduševilo.



''Tu sam s dvoje djece, vjerojatno su iscrpljena od cjelodnevnog plivanja. Svi su mi govorili da je prekrasno, Rade i Branko govorili su mi da moram doći. No ljepše je nego što sam mislila, doista jest'', rekla je.



Očajna kućanica Eva Longoria priznala je da nije imala pojma gdje se Hrvatska nalazi, no nakon što nas je posjetila - dobro je zapamtila to ''mjesto iz snova gdje se mora vratiti''.



''U Hrvatskoj je bilo sjajno. Hrana je bila izvrsna, ljudi ljubazni. Bilo je divno, volim zemlje bogate povijesti'', rekla je.



Jedan od naših najvjernijih gostiju je slavni Bernie Ecclestone. Od trenutka kad mu je bivša supruga Slavica otkrila Hrvatsku, zaljubio se i dolazi svake godine.



''Volim Hrvatsku. Volim biti ovdje. Meni je sve dobro, čak i po kiši'', zaključio je jednom prilikom.

Dubrovnik je svim holivudskim zvijezdama na popisu prioriteta. Suvišno je isticati da su oduševljeni. Kevin Spacey, Katherine Zeta Jones, Michael Douglas, Goldie Hawn, Richard Gere, Mickey Rourke i mnogi drugi zauvijek će se sjećati posjeta ovom jedinstvenom gradu. Većina ih se vratila opet.



Glazbena diva Gloria Gaynor zapjevala je u Bolu, a kući se vratila s dojmovima koji se ne zaboravljaju.



''Sjećam se, hrana je bila ukusna, a sama zemlja je predivna. Ali najviše da su ljudi jako dragi i srdačni'', rekla je.



Ako ste mislili da holivudske face obožavaju samo naše kristalno more, ukusnu hranu, bogatu povijest i zidine starih gradova, prevarili biste se. Evo što je bacilo na koljena lijepu glumicu iz popularne serije CSI.



''Hrvatski muškarci su užasno sexy. Svim sam prijateljicama kod kuće to rekla. Kad smo kći i ja lani sletjele u Split, pokupio nas je vrlo zgodni vlasnik hotela. Naravno, došao je s curom. Bila je draga. No kći me je trknula i šapnula: Pogledaj ga, mama!'', prepričala je Eva Larue.



Ljeto je u punom zamahu pa se brojne svjetske face u Hrvatskoj tek očekuju. Naravno da neće promaknuti budnom oku naših kamera.

