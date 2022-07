Opća opasnost ove godine slavi čak tri desetljeća postojanja. Frontmen benda Pero Galić otkrio nam je kako će proslaviti ovu veliku obljetnicu. Ljeto ispunjeno koncertima dečki iz Opće opasnosti jedva su dočekali, a Pero priznaje da mu na putovanjima najviše nedostaju unuci. Zašto unucima ne zna reći NE te što je bend održalo tako dugo na okupu, otkrio je Juliji Bačić Barać za In magazin.

30 godina postojanja ove godine slavi Opća opasnost. Rokeri iz Županje za taj jubilej imaju velike planove.

''Pripremamo jednu izložbu u Županji povodom 30 godina kako je to i krenulo pa ćemo vidjeti kako to prođe, možda ju ponesemo sa sobom negdje dalje'', kaže Pero Galić.

Osim izložbe, planiraju slavljeničke koncerte, a rade i na novim pjesmama.

''U studiju smo radimo nešto i novoga pa vjerujem da će to s tom pričom na jesen izaći nova pjesma

Za to što su opstali čak tri desetljeća, frontmen benda Pero Galić ima jednostavno objašnjenje.

''Svemu tome su krive pjesme, ništa to što smo mi plavi zgodni visoki, bogati nismo nego pjesme koje su ljudi prihvatili'', kaže.

''Ne odustajemo od svog nauma tamo nekog davnog kad smo rekli klinci mi ćemo biti rock and roll pa što god da bude sve to ima nekog smisla ali opet je sve to zahvaljujući dragoj publici'', dodao je.

Pero i ostatak ekipe iz Opće opasnosti nisu samo kolege, s godinama su postali gotovo kao obitelj.

''Znamo se iz osnovne škole, znamo se iz srednje škole znamo se onda više nije bilo škole poslije te srednje prvi bendovi praktički smo se svi nekkao zajedno držali u toj županjskoj priči u Županji je nekad bilo jako puno rock and rolla'', kaže.

Rockeri iz Županje preživjeli su na okupu dobre i loše dane.

''A isti ništa se nije promjenilo. Ekipa, frendovi smo, sve je prošlo zajedno i odlasci i dolasci i obitelji'', kaže.

A kad je obitelj u pitanju, Perini su miljenici unuci David i Katja.

Djed je prvi put postao sa samo 42 godine, a unucima ni danas ne zna reći ne.

Najviše vremena, igrajući se sa starijim unukom, provodio je i za vrijeme pandemije.

''Dok još uvijek mogu, dok sam još uvijek pokretan, pa mogu s njima i potrčati i zaigrati i dodati, ne mogu reći da je bilo dosadno, one dvije godine dok nismo radili to mi je posao, ali malo mi je problem kad se ne radi nema plaće'', kaže.

Zato sada nadoknađuju sve propušteno. Cijelo ljeto ispunjeno im je koncertima.

''Ljudi kad ne vide često onda zaborave, a to onda može biti problem. U ovih naših 30 godina je puno truda uloženo da bi ostalo tako, pa nas veseli da smo na putu, što ljudi vid ekombi Opća opasnost pa kažu evo ih dolaze i kod nas, doći će i kod nas'', kaže.

Povratak na pozornicu jedva su dočekali, a između koncerata bit će vremena i za kupanje.

''Uspjet ćemo iskombinirati između vikenda nešto malo i odmora, ali odmarali smo dovoljno, a supruga i ja ćemo naći malo vremena i za odmor'', kaže Pero.

Odmor, a nakon toga proslava velike obljetnice opasnosti koja ne prolazi već 30 godina.

