Nitko od nas nije savršen pa tako ni zvijezde. Kosa, nokti, noge, prsti - tek su neki od dijelova tijela kojima su zadovoljni, odnosno, nisu. Doznajte što bi na sebi poznati rado promijenili.

Malo tko izgleda tako savršeno i ima definiran svaki mišić na svojem tijelo kao što je to slučaj s manekenom i glumcem Antonijom Lujakom.

"Ja volim dobro jesti, dobro zdravo trenirati, osjećam se dobro, mogu puno više dati na poslu. Veseliji si i to smatram kao jedan svakodnevni dio svog života", priznao je Antonio.

I dok je Antonio naša uzdanica na zapadnoj obali SAD-a, točnije u Los Angelesu, Ivica Marc osvaja glumačke krugove na istočnoj, u New Yorku.



"Na sebi volim svoj nos. Mislim da je moj nos super, često me pitaju je li fejk, ali nije, pravi je. Što ne volim su moja stopala zašto zato što su široka i izgledaju kao hobitska", otkrio je Ivica.

Nekima je pak bilo teško sjetiti se dijela tijela koji bi pohvalili.

"Mislim u cjelini da je prolazno, cijeli život se dobro držim, evo na nogama sam. Možda je to baš dio tijela koji najviše volim" zaključio je televizijski voditelj u mirovini Oliver Mlakar.

Neke je pak pri odgovoru vodila logika.



"Zapravo najviše volim glavu jer je u njoj mozak. Ovo sve drugo se ravna prema tome. Dakle, ako mi dođe da još smršavim onda se potrudim da to riješim u glavi", objasnio je glumac Maro Martinović.



Mnogi su isticali kako su s godinama naučili prihvatiti svoje tijelo onakvo kakvo jest.



"Izgled ide iznutra, kako se čovjek osjeća. Ako je duhovno jak onda se to odražava i na fizički izgled, znači treba voditi brigu o psihi da bi se to odrazilo. Sigurno ja sam na vrijeme shvatio da je meni materijalno kao posljedica duhovnog nepovratno jer ako vi radite na duhu, materijalno dolazi samo od sebe, a ako se upirete samo materijalno, onda sve što uštedite do 60-ih godina poslije morate dati doktorima jer ste se potrošili", objasnio je kantautor Ibrica Jusić.



Pronađite vrijeme za ono što volite. Tako ćete biti zadovoljniji svojim životom pa vjerojatno i samim sobom.

