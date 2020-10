Glumac Stjepan Perić prije nekoliko je mjeseci dobio najvažniju ulogu - onu oca. Supruga Jelena Jovanova i on postali su roditelji dječaka. Kako danas usklađuje poslovno i privatno te što sve možemo očekivati od njegove uloge svećenika Srećka u seriji Dar Mar, ispričao je ekipi In Magazina.

Prije četiri mjeseca glumački par Stjepan Perić i Jelena Jovanova postali su roditelji dječaka Jakova.

"Da, postao sam tata, pa to je jedno potpuno novo i predivno iskustvo, to je baš ono kao što ti kažu ljudi, ne možeš znati dok ti se ne dogodi, tako da sam jako sretan", priznao nam je Stjepan.

Jelena i Stjepan upoznali su se na setu, a vjenčali su se prije pet godina. Pred njima je sad uzbudljivo razdoblje ali i mnoge neporspavane noći.

"Mene probudi, ali supruga je ta koja doji tako da smo mi muški tu pošteđeni tog nekog noćnog života, ali probudi me svako malo, kako bih vam rekao to mi da snagu, ne oduzima mi to ništa. Lijepo je", zaključio je glumac.

A snaga mu treba za nove glumačke izazove. Naime, već ranom zorom na setu je nove serije "Dar Mar".

"To mi je posao, tako da, navikao sam već na taj neki tempo, nije baš lako ustajati u pola pet, negdje na pola dana te uhvati mala snaga, ali to nam je posao, što da radim", kaže Stjepan.

Ovoga puta odjenuo je svećenički talar.

"Igram svećenika Srećka, on nije baš neki čovjek dobre volje, onako malo je mrzovoljan i ne da mu se radit njegov posao. Eto, takav je malo drugačiji svećenik", opisao je Stjepan.

Jer ovom je svećeniku zanimljivije sve osim župnog dvora.

"Smišljen je tako da je njemu zanimljiviji karate nego njegov stvarni postao, što ide uz to da mu se ne da radit, svećenički posao. Pa u župni ured zapravo koliko god to Srećko ne bi htio dolaze skoro svi stanovnici. Tako da su tu razno razne neke taktike, nema me, preuređuje se župni ured, bolestan sam i koliko god pokušavao bježati od posla, e baš zato je posla sve više", objasnio nam je.

Stjepana smo mogli gledati u mnogim domaćim serijama. No mnoga je srca osvojio kao Ljubo Žulj u seriji "Kud puklo da puklo".

"Sad mi je super to pogledati jer imam vremensku distancu i nekako nisam u tome svaki dan i jako je dobra zapravo serija. Ljudi mi ovako prilaze sa tim nekakvim pozitivnim mišljenjem, nakon toliko godina joj pa kako je to bilo dobro, pa kako si super ti igrao i tako, lijepo mi je pogledati", priznaje Stjepan.

Zbog policajca iz omiljenog Oštrovca čak je promijenio i glas. A tako je i sa Srećkom u seriji "Dar Mar".

"Tamo sam išao na tu neku, sad prošlo je četiri pet godina, ali neku nazalnu varijantu i tvrdo pričanje. A recimo sad sam, vrlo onako visok i visoki jedan ton svećenički, pomalo nemojte me više", objašnjava nam.

Što sve Srećka i njegove župljane očekuje? Sudbina stanice i dalje je neizvjesna dok se najtraženiji čovjek skriva svima ispred nosa.

