U publici golubovi, sunce umjesto koncertne rasvjete, a pozornica cijela pulska Arena. U ovoj je atmosferi Stjepan Hauser, bez publike, sam s violončelom, održao jedinstven nastup. Putem Youtubea koncert su slušali obožavatelji u cijelom svijetu. Komu ga je posvetio i zašto mu je ovaj nastup bio potresan, otkrio je našoj Juliji Bačić Barać.

U pulskoj Areni, umjesto pred tisućama ljudi u publici, Stjepan Hauser nastupio je potpuno sam.

"Bio je zbilja jedan poseban doživljaj svirati u praznoj areni, možda na prvu izgleda onako tužno, nema nigdje nikoga i sve je prazno, prazne tribine. Ja se tako nisam osjećao. Bilo je dosta simbolike u tom nastupu u toj praznoj areni, imao sam golubove kao publiku, sunce, sunčeve zrake i sve te skladbe koje sam odsvirao su se savršeno uklopile u sve to skupa", rekao nam je Stjepan.



"Paradoksalno prvi put sam svirao u praznoj areni, ali nikad nije bilo više publike zato jer bilo one virtualne publike iz cijelog svijeta, ja sam osjećao prisustvo svih tih silnih duša iz svih strana svijeta i nekako je bilo potresno zapravo", priznao je.



Ovaj jedinstveni nastup, već u prvim minutama, putem youtubea, pratilo je više desetaka tisuća gledatelja iz cijelog svijeta, a od ponedjeljka navečer pregledan je više od pola milijuna puta.



"Najposjećeniji moj koncert ikad i ta brojka će sad samo rasti, neki ljudi će naknadno pogledati tako da će milijuni ljudi vidjeti taj koncert", zaključio je Stjepan.



Koncertom koji je nazvao “Alone together“, odnosno ''sami zajedno'', Hauser je na svoj način dao potporu svima koji su na prvoj liniji obrane protiv koronavirusa.



"Svatko doprinosi na svoj način i to je i bila simbolika ovog koncerta koji sam napravio, ja kao glazbenik dajem ono što mogu, ljudi u prvim linijama medicinske sestre, doktori, vatrogasci, novinari, snimatelji a moj posao je da kroz glazbu ujedinim ljude u ovim vremenima kad se svi osjećamo izolirano", objasnio je.



Zbog velikog interesa koji je pobudio, naš slavni violončelist morao je pozvati ljude da se ne okupljaju oko Arene kako bi slušali koncert.



"Zbilja koliki interes je bio da dođu i da budu dio tako nečeg je samo pokazatelj koliko svi jedva čekamo vratiti se u normalu", izjavio je Stjepan.



A posebno je pazio i što će odsvirati u amfiteatru svojeg rodnog grada.



"To su sve kompozicije koje su univerzalne kao što je i arena bezvremenska, kao što su ljudi i humanost i sve ono dobro u ljudima što nije trendovski i popularno nego to je nešto što vječno traje. To su te kompozicije s kojim se cijeli svijet može poistovjetiti

Htio sam pružiti jednu nadu kroz taj koncert", izjavio je.



Kad će ponovno svirati pred publikom, pitanje je na koje ne zna odgovor, ali ovom nastupu u pulskoj Areni sigurno se pljeskalo diljem svijeta.



"To bi trebala biti naša misija kroz glazbu, činiti neki viši cilj u ovom životu ne samo svirati zbog sebe, zbog neke svoje karijere već prenijeti nešto bitno , nešto što je iznad svih nas, nešto što je veće od svih nas", poručio je Stjepan.

