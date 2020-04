Novi album Stjepana Hausera ''Classic'' na vrhu je liste najprodavanijih albuma klasične glazbe u svijetu, no zbog pandemije su otkazani svi njegovi koncerti. Ipak, to ne znači da ne možete uživati u njegovim romantičnim izvedbama. Objavio je novi videospot za pjesmu ''The Lonely Shepard'', a nama otkrio da je u svojevrsnoj izolaciji cijeli život, pa mu ova situacija ne pada teško.

Glazbeni bijeg iz ovih uznemirujućih vremena u neku bajkovitu oazu spokoja, uz pomoć Londonskog simfonijskog orkestra, svojim je obožavateljima poklonio Stjepan Hauser.



''Tako je. Novi videospot iz mojeg solo albuma Classic je vani, Lonely Shepard. Dosta prigodna za ova čudna vremena u kojima živimo. Lonely Shepard usamljeni pastir na livadi, nigdje ništa oko mene. Samo ljepota prirode i ja sam sa sobom, svojim čelom i svojim mislima'', govori Stjepan.



Novi videospot za pjesmu The Lonely Shepard iz filma Kill Bill Hauser je snimio na Brijunima i pokazao svoju krhku sentimentalnu stranu.



Njegov se novi album Classic našao na listi najprodavanijih albuma klasične glazbe u svijetu. Dokaz je to da je upravo ova glazba ljudima potrebnija više nego ikad.



''To je lijek. To je hrana, to je nešto što nam svima treba, što nas diže i ispunjava'', priča.



Baš poput svih nas, i Hauser dane provodi u izolaciji. Krati ih radeći ono što najviše voli - svirajući svoje violončelo.



''Meni se apsolutno ništa nije promijenilo. Ja sam cijeli svoj život u izolaciji i u nekoj vrsti karantene. I dalje radim što sam cijeli život radio, bio sam sa sobom i svojim mislima. Radim na sebi, šetam puno u prirodi, imam tu sreću da sam ovdje na selu'', govori.



Baš poput brojnih optimista, i ovaj istarski glazbenik vidi pozitivne stvari koje nam je donijela ova teška situacija.



''Ljudi sad imaju vremena okrenuti se sebi. Nekim svojim mislima, uočiti neke stvari i vrijednosti koje dosad nisu imali vremena. Cijeli svijet je stalno jurio, žurio, stalno neka jurnjava za posao, novac. Uvijek neka hektična situacija. Svijet je jednostavno trebao stati na neko vrijeme'', govori Hauser.



Vrijeme u izolaciji svatko će iskoristiti onako kako najbolje zna, no njegov je savjet - radimo na sebi jer kad ćemo ako ne sad.



''Da se posvete sebi, da duboko dišu, da meditiraju, čitaju knjige koje će im koristiti na duge staze, da gledaju videe koji će ih poboljšati kao ljude, da ne gube vrijeme na gluposti. Ostanite pozitivni, pročitajte ono minimalno što trebate da znate situaciju, ali nemojte ići u dubiozu i panično klikati svaki članak. To isto nije zdravo. Ostanite pribrani, zdravi'', zaključio je.



Uz njegov novi videospot The Lonely Shepard to neće biti teško.

