Stjepan Hauser poznat je kao pravi virtuoz, a pomalo je i mangup. Naime, uz sve obveze, Hauser se voli i dobro našaliti, no katkad na naslovnice dospije s onim što nije želio reći.

Stjepan Hauser ne odvaja se od svoje glazbene partnerice Lole Astanove, a sad su svoju priču odlučili pokazati i javno. Zajedno će nastupiti na koncertnom spektaklu klasične glazbe u pulskoj Areni. Hauser nam je otkrio da očekuje zvjezdano nebo, mjesečinu i mnogo romantike. Ostvario mu se, kaže, dječji san.

"Apsolutno! Otkad sam bio mali klinac, ja sam vizualizirao da će klasična glazba doprijeti do širokih masa. I evo ga, ostvarilo se, ja sam izvan sebe", priča Hauser. Hauser će izvesti svoja omiljena djela klasične glazbe, a pozornicu će dijeliti i s trima glazbenicama, koje će izmamiti uzdahe. I svojom glazbom, ali i nastupom.

"Prvenstveno sjajno sviraju! A uz to izgledaju još sjajnije!", priča Stjepan. Bit će ovo jedinstvena prilika vidjeti zajednički nastup Hausera i Lole Astanove. Sve više vremena provode zajedno, a njihovi su videospotovi sve romantičniji. "Cijeli koncert bit će u romantičnom ozračju. Nadam se, pod zvijezdama ili će biti mjesečina, tako kad sviramo mjesečevu sonatu, da se vidi mjesec na nebu. To bi bilo sjajno, ali na to ne možemo utjecati." Kaže kako iza njegove divlje strane postoji i ona romantična. "Vjerovali ili ne, imam i tu stranu."

Stjepana čekaju koncerti diljem Europe, ali i brojni nastupi s Lukom Šulićem, pa će kao 2Cellos svirati i na otvorenju finala Lige prvaka u Kijevu. Snimili su i novi videospot u Dubrovniku te reklamne kampanje. Uz sve obveze, Hauser se voli i dobro našaliti, no katkad na naslovnice dospije s onim što nije želio reći.

Osim toga, Hauser se raduje što će uskoro njegova kuća biti gotova. Na tajnoj lokaciji, naime, gradi kuću u Istri.