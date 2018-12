Stephan Lupino još jednom je pokazao koliko je veliko njegovo srce. Naš najpoznatiji fotograf svjetskog glasa upustio se u još jednu humanitarnu misiju.

"Lupinizam za autizam" , naziv je humanitarne izložbe Stephana Lupina koja će se 6. prosinca održati u Gradskom muzeju Nova Gradiška. Umjetnik svjetskog glasa spremno se odazvao pozivu novogradiške Udruge za autizam Sunce, te donirao svoja vrijedna umjetnička djela kako bi se prikupila prijeko potrebna sredstva za uređenje senzornog parka. Humanitarni rad, kaže Lupino, njegova je najveća snaga:

"To mi je energija. To me digne. Znaš da je meni Majka Tereza idol. Nema čime bi se platio taj osjećaj kad se zbilja pomogne.", kaže nam.

Nakon što se s tesarskim dijetlom družio mjesec i pol dana kako bi izradio svoje umjetničke križeve za ovu prigodu, Lupino se spremno dohvatio i svog fotoaparata. Svijet veselih mališana s autizmom odlučio je približiti ostatku svijeta:

"Svaka ta akcija kad počnem djecu slikati, svaka je ona bolna ispočetka. Ona je bolna prvo, a onda postaje to kao dio tebe...", priča.

Baš kao što su dio njega zauvijek ostala i teško bolesna djeca koju je, također s humanitarnim ciljem, prije petanest godina svakodnevno fotografirao punih šest mjeseci u Klaićevoj bolnici u Zagrebu.

"To je bio jedan od mojih najtežih opusa, mislim i najboljih. Najviše će ostati u sjećanju. Puno puta suze su kroz onu leću ... Morao sam stalno brisati da vidim. Nesvjesno, samo ti dođe. Jer znaš za neko dijete, znao sam na što su ta djeca osuđena. Puno te djece koje sam slikao, ja mislim 2/3 su mrtvi."

Njegovi, nikad zaboravljeni anđeli, priznaje Lupino naučili su ga pravim životnim vrijednostima:

"Da ne možeš biti veliki ako samo misliš na ja, ja , ja. Tu se nešto u meni prelomilo. I tu sam se promijenio. Baš me na pozitivu bacilo. Sad kad se sjetim kakav sam nekad bio, sam se sebe sramim!", govori.

Baš kao što bi se kaže Lupino, trebali sramiti svi oni neosjetljivi na tuđu, a pogotovo dječju patnju:

"Ono što je najžalosnije je da 95 posto ljudi je u svijetu takvih koji samo ja, ja, ja, zato svijet i ide u takvom smjeru. Samo na sebe misle, na ništa drugo.", smatra Lupino.

Lupino pak toliko često misli, ali i pomaže bolesnoj dječici da je među njima već stekao i prave prijatelje. Osmijeh na Adamovu licu dok se druži sa svojim Lupinom govori tisuću riječi:

"On ima cerebalnu paralizu, ali on je jako, jako pametan dečko , jako umiljat... Ima moje križeve, ima moje slike, i onda se on sa time diči. I prijatelji smo na Facebooku, i na Instagramu. Bok, Adam!", otkriva nam.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

