Četiri mjeseca mukotrpnog rada urodila su plodom. Vatreni anđeo, umjetnika svjetskog glasa Stephana Lupina, zasjao je punim sjajem u njegovu rodnom Varaždinu.

Fotograf i umjetnik svjetskog glasa Stephan Lupino svojem je rodnom Varaždinu poklonio skulpturu ''Vatreni anđeo''. Uvertira je to u večerašnje otvorenje njegove velike izložbe u Klovićevim dvorima. U razgovoru s našom Anjom Benetom Lupino se prisjetio svojeg 35-godišnjeg umjetničkog rada te otkrio zbog kojih mu fotografija i danas naviru suze na oči.

"Netko mi je to rekao, da malo podsjeća na kapitalna djela poput Kipa slobode... jer je bezvremenski, jer on je budućnost, on je energija, božanstvo...", kaže Lupino.

Skulptura od gotovo četiri metra otkrivena je uz pomoć glumice Hane Hegedušić i balerine Zvonke Škreblin. Vatreni anđeo jedinstven je i po svojem trećem oku, koje, tvrdi Lupino, ima skrivene moći:

"Napravio sam mu tu jednu čakru na glavi, gdje sakuplja kozmičku energiju, najviše Sunčevu energiju i onda sam na koljenu napravio to jedno Božanstveno oko gdje ako uhvatiš, dobiješ tu energiju. Probao sam i baš sam osjetio kako vibrira."

Vatreni anđeo u Varaždinu, Vatrena žena u New Yorku. Djela su na koja je svestrani umjetnik najponosniji, otkad je prije 15-ak godina fografiranje zamijenio izradom skulptura, koje su zbog jedinstvenog stila kritičari nazvali ''lupinizmom''.

"Fotografija je uvijek moja ljubav, ali fotografija me ne napuni. Ipak je ovo nešto drugo, nešto više, nešto veće. "

Za Lupina nešto mnogo veće od fotografije bio je i njegov humanitarni projekt iz 2003., kad su se pred njegovim fotoobjektivom našla teško bolesna djeca. Sjećanje na njegove anđele i danas mu izmami suze na oči...

"Odmah suze naviru... To je bilo šest mjeseci mukotrpnog rada. Svaki dan u bolnici, i većina te djece je bila s malignim tumorima, mnogo ih je umrlo. Znao sam svakomu ime, sa svakim sam se sprijateljio..."

Dio iznimno bogatog Lupinova umjetničkog opusa, koji je stvarao punih 35 godina, od srijede je izložen u najvećoj galeriji u Hrvatskoj.

"Dosta znače Klovićevi dvori. Ipak je to crème de la crème u Hrvatskoj. Ja mislim da su Klovićevi Dvori europski muzej."

Do 3. lipnja u Klovićevim dvorima možete upoznati Lupinov najzanimljiviji izbor skulptura, slika i fotografija, od osamdesetih do danas. Dodatni motiv možda vam bude uvjerenje ovog umjetnika da će o njegovu lupinizmu neki budući naraštaji učiti na fakultetima.

