Lupinizam je okupirao Stari grad Zrinskih. Našem umjetniku svjetskog glasa u Muzeju Međimurja Čakovec pošlo je za rukom ono što dosad nije niti jednom umjetniku. Koji je njegov dosad neotkriveni talent, ali i kakav je privatno bio prvi hrvatski predsjednik, Stephan Lupino otkrio je Anji Beneti za In magazin.

Iako se kaže da je najteže biti prorok u svom selu, Lupinizam je doslovno okupirao Lupinov rodni kraj. U Muzeju Međimurja Čakovec za njegova djela tražilo se mjesto više.

"Stephan Lupino, prvi i jedini umjetnik koji je u Muzeju Čakovec dobio dvije galerije na korištenje, dakle izložbeni salon i multimedijalnu dvoranu riznice Međimurja'', otkrila je Maša Hrustej Sobočan.

"Mogao bih ja četiri popuniti, da su bila četiri. Znaš da puno radim, evo ja sam već od onda napravio puno toga'', priča Stephan.

Lupino je na slikarskom platnu još jednom odao i počast ukrajinskim izbjeglicama, a cjelokupnu postavu zagrebačke izložbe Misterij zla preselio je na hrvatski sjever. Baš kao i svaka do sad, i ova Lupinova izložba humanitarnog je karkatera.

Odavno je poznata Lupinova humanost i posebna veza s djecom. Svojim najmanjim obožateljima dopušta i ono što bi rijetko koji umjetnik dozvolio.

''Prvo me pitaju smiju li dirati jer djeca znaju da se ne smije dirati, ali onda im dozvolim, mogu i dirati, To je isto kad sam imao za slijepe, pa su pipali po mojim slikama kad je bila izložba u Zagrebu u Tehnološkom muzeju. Od onda mi je to nekako pri srcu kad vidim da netko pipne sliku i to. Većina umjetnika ne da ni približavati se, ja velim, pipajte'', govori Stephan.

Lupino je imao poseban odnos i s prvim hrvatskim predsjednikom kojeg je često fotografirao.

''Ja mislim da Franju nitko nije znao, dosta ljudi ga krivo interpretira.

Bio je dosta topao lik, ljudi njega kad su slikali nisu znali, uvijek se mrštio, a ustvari on nije bio takav. Kad si malo u dubinu ušao, vidio si da je jako topao čovjek. Ja sam čak za kamapnju htio njega slikati na motoru, ali protokol nije to dozvolio. A sigurno bi to bio boom'', prisjeća se Lupino.

Malo je poznato da Lupino svoj autorski pečat osim na fotografijama i slikarskom platnu često ostavlja i na odjevnim predmetima, obući, ali i nakitu.

No iako bi bez problema mogao unovčiti i svoj smisao za dizajn, umjetnik koji zivi ispred svog vremena, za kraj zaključuje:

"Lupinizam nije biznis, lupinizam je pokret!"

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.