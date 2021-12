Snack pločice Nati by Maja HIT su proizvod 2021. Maja Fertalić, nakon teške dijagnoze i gubitka posla, pokrenula je posao s ovim pločicama i osvojila tržište u projektu Spara Hrvatska i Nove TV Startaj Hrvatska. Slavili su i drugi kandidati koji su također kući otišli s ugovorom u rukama i osmijehom na licu.

Teška životna situacija Maju Fertalić natjerala je da pokrene svoj posao pa tako danas proizvodi ukusne zdrave pločice. Kad je vidjela da to što ona miksa u kuhinji ima potencijala, rodila se ideja o Nutty baricama, a sada su upravo pne proglašene hit proizvodom 2021.



''Ovo je stvarno ostvarenje sna i dokaz da se radom, radom, radom i trudom stvarno može sve'', smatra Maja.

Upravo je to ono što nam je i ove godine pokazao projekt Spara Hrvatska i Nove TV Startaj Hrvatska. No Maja priznaje da se ipak ovakvom uspjehu nije nadala.

''Moji kolege koji su bili na ovom projektu, to su jedni divni mladi poduzetnici s genijalnim proizvodima. Tako da praktički dok nisu prozvali moje ime, nisam imala ni u peti iskreno'', kaže.



''Vrlo smo ponosni. Svi kandidati su pokazali ogroman napredak. Završili su svoje proizvode na vrijeme, prihvatili ovaj izazov'', kaže Helmut Fenzl.

Osim laskave titule Maja i njezine Nutty BARice dobit će dodatnih godinu dana ugovora sa SPAR Hrvatska, posebnu promociju te će SPAR Hrvatska uvrstiti taj proizvod u sve SPAR i Interspar trgovine diljem Hrvatske. Nije ni čudo da su je svladale emocije.



''Znam da sam se raspala, znam da je to jednostavno došlo, sve mi se skupilo, od tog samog početka pa do danas. Jako puno svega je bilo, loših dana, dobrih dana, sve je došlo u tu jednu emociju i iskreno drago mi je da je došlo'', priča Maja.

Ova godina bila je prekretnica za ovih osam poduzetnika, koji su utrli svoj put ka uspjehu.



''Jako sam zadovoljan, jako sam sretan, dobio sam ugovor i potrudit ću se biti što bolji partner prema Sparu'', kaže Zvonimir Kalić.



''To je ono o čemu smo sanjali, to je zašto smo se prijavili na projekt Startaj Hrvatska'', rekla je Ivana Grčić.



''Nisam se nadalam baš takvom ugovoru. Mislila sam da će biti, puno sam skromnija bila u željama, evo iskreno. Tako da me ovo ugodno, ugodno iznenadilo'', kaže Jelena Gadže.



''Drago mi je da smo dobili ugovor. Imat ćemo mogućnost u nekom periodu tog ugovora još unaprijedit naš proizvod i možda predložit neke druge naše proizvode. Mislim biti na policama Spara je apsolutni uspjeh i dobiti ugovor od njih je još veći uspjeh'', rekli su Renata i Mario Burić.

Svi poduzetnici prošli su i brojne prepreke i izazove, a ovaj ugovor je dodatan poticaj za ići dalje. Spremni su zasukati rukave i dalje nastaviti sa svojom proizvodnjom.



''Znači prezadovoljni, baš prezadovoljni, sreća se nekad stvarno ne može opisati riječima. Zadovoljstvo je i ispunjenje snova i baš nekako ono. Kad je duša sretna nema tu puno riječi'', dodala je Brankica Borović.



''Jako smo zadovoljni zato što smo potpisali ugovor čak na godinu dana. Očekivali smo možda malo bolje prodajne rezultate, ali evo drago nam je što smo dobili šansu i takvog partnera da to popravimo'', kaže Zdravko Džeba.



''Ovih par mjeseci - ne znam da li ćemo više ikad takvo nešto doživjeti. Nismo ni približno nešto ovako sanjali da će to bit na ovaj način organizirano ali evo odlično. Iznenađenje'', govore Marija i Damir Čulo.

Za sve vas koji ste već sada inspirirani, otvorene su prijave za novu sezonu ''Startaj Hrvatska'', stoga se prijavite već danas, jer potraga za hrabrima i odvažnima još uvijek traje.

