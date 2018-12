Fizičko zdravlje za Srećka na njegovu putu do finala bilo je neprebrodiva prepreka. Srećko je tako predao dvoboj i napustio Farmu. Uspješno plivanje u klanovskim vodama došlo je kraju. Nakon izlaska s Farme otkrio nam je što zamjera Ozrenu i kako se osjećao kao jedini farmer kojeg nitko nije posjetio na imanju.

Dobar dio farmera napokon je došao na svoje, izbacivši iz igre najslabiju kariku Srećka. Predavši borbu bez pokušaja da se popne na cijev, dokazao je, ali i priznao kako ovakve avanture ipak nisu za njega.



''Kao što vidite mene ima i zdravstveno stanje mi baš nije kako bi trebalo biti. Fizički sam iscrpljen skroz, vukao sam se kao zombi po farmi, odrađivao jesam svoje zadatke, ali bili su minimalni kako su neki drugi radili i koliko se očekivalo od mene, ipak sam ja muško, ali nisam stvarno više mogao'', iskreno nam je rekao Srećko.

Situaciji nije pomogla ni činjenica da ga na Farmi jedinog nitko nije posjetio, dok su drugi farmeri uživali u društvu najmilijih.



''Nije mi bilo teško, da kažem da je, lagao bih, nego sam se malo kako da kažem, ružno i pos**** osjećao svima su došli, meni ne. U jednu ruku mi je drago da mi nije došao nitko jer mama je stara, bolesna, 67 godina, na štaki, to je za nju putešvestija nemoguća.'', priznao nam je.



Možda ga na imanju nije razveselio posjet majke, niti je pronašao ljubav svojeg života, kako se nadao, ali pozitivnih strana je svejedno bilo.



''Biti u Rimu, a ne vidjeti papu, to je veliki minus, ali što je tu je, veseli me da sam živ, zdrav. Smršavio sam 15 kila'', otkrio nam je.

Njegovim odlaskom ponajvše bi zadovoljan mogao biti Ozren kojeg su Srećkovi zdravstveni problemi u posljednje vrijeme izbacivali iz takta.



''On ima jednu, možda to ne bih nazvao mana, ali opet možda i je, on bi htio biti alfa mužjak, a da si alfa mužjak moraš biti broj jedan, a da bi bio broj jedan moraš maknuti ovog kojeg gledaš. On je to rješavao nekom svojom galamom, nekim prigovorima'', priča nam.

Na prvu vrlo smiren zagovaratelj zen pristupa, čini se kako je Ozren gladan pobjede i k tome ima svoju mračniju stranu.



''Ja mu jedino zamjeram što je sklon popiti, alkohol, a kad popije on je drugi čovjek. Dok je trijezan s njim razgovaraš kao s rođenim bratom i hoće pomoći, ali kad popije koju čašicu onda je Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Ne prepoznaje ga se'', priča nam Srećko.

I dok se Ozren samouvjereno vidi kao finalist i pobjednik, Srećko svoje nade polaže u Mateu.



''Nema stan, nema ništa, radi kao konobar da sad ne širim priču, ja bih volio da ona dobije i čak sam rekao ako ja dobijem 500 000 da bi njoj dao 250'', otkriva nam.

No tko će imati najviše motiva i žara za utrku do kraja, ostaje vidjeti, a predanih borbi, poput one Srećkove, sigurni smo, do finala više neće biti.

