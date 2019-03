Jeste li ikad čuli da se Bubamara odaziva na svoje ime? Takav scenarij itekako je moguć kad ovo ime uzvikne glumac Slavko Sobin.

Nakon što nekoliko puta uzvikne Bubamara, Slavku Sobinu u zagrljaj, umjesto točkaste životinjice, dolete dvije kujice. Mješanke Buba i Mara njegove su cimerice i najbolje prijateljice...

"Bilo je ili Mara ili Švaba da će se zvati, kao Bubašvaba, ali mi je nekako bilo glupo vikat po gradu 'Bubašvaba, dođi', tako da su Bubamara'', priča nam Sobin.

Nesuđena Rozga s ulice je u dom poznatog glumca stigla nakon što ga je prije 3 godine, na njegov rođendan zauvijek napustila nikad prežaljena kraljica Scampy. Kujica koju je poznati glumac spasio od zlostavljača u Los Angelesu s njim je koračala kroz život dugih 13 godina...

"Zapravo me to jako potreslo i mislio sam da neću više imati psa. Onda mi je nekoliko dana nakon toga jedna cura s fejsa poslala sliku, nije kao da trebaš uzeti psa, ali, vidi, ovaj pas izgleda isto kao tvoja Scampy, i pošalje mi sliku male Bube. Rekao sam da ću je uzeti privremeno, pa ću naći nekoga tko će je udomiti. Ona je nakon prvog cijepljenja dobila nekakvu alergiju i joj je počela dlaka s lica ispadati, i izgledala je onako malo šugavo i loše. Onda sam rekao da će ostati kod mene dok to ne prođe'', priča Sobin.

No Slavko se u međuvremenu toliko zaljubio u Bubu da ju je odlučio trajno zadržati.

"Ja sam emotivac, ja plačem na sve. Kad sam nju vidio, bila je mala bijela pahulja. Ne mogu ti sad na TV-u govoriti da sam se rasplakao kad sam vidio svoje pse. Mene to dirne'', priznaje.

Ni Mara prvo nije bila namijenjena Slavku. No da i ona u njegovu domu pronađe trajno utočište, odlučila je Buba.

"Mara je trebala biti pas moga prijatelja iz Beograda, međutim kako sam je uzeo za njega, tako je Buba poludjela za njom od ljubavi. Prvi susret bio je super i od starta je to bila ljubav koju ja nisam vidio u životu. Često kažem, da mene netko voli koliko se Buba i Mare vole, poslije roditelja naravno, to bi bilo super", šali se.

Suprotnosti se očito privlače jer su Buba i Mara potpuno drukčijeg karaktera. Buba je poslušniji dio Slavkova četveronožnog tandema, dok Mara ne mari za ikakva pravila...

"Ona je jedna mala bezobraznica, uništila mi je dva kauča. Dakle, uništila mi je stari kauč. Nisam bio jako ljut jer je trebalo nabaviti novi kauč, ali sam čekao dok ne vidim da je prestala jesti taj. Prođe neka dva mjeseca, ja kupim novi, odmah ga je počela jesti", priča nam.

Pod njezinim zubićima stradala je i njegova putovnica, a mala proždrljivica pronašla je način da nešto žvače i na setu serije "Na granici".

Iako katkad nekulturna, neposlušna Mara ipak voli posjećivati kulturna mjesta. Ako je Slavko zauzet, sama pronađe put.

"Neki dan vodio sam je na probe za ples, i tad sam rekao, ne mogu je nigdje voditi, preznatiželjna je. Probe su na Velesajmu, ona je do MSU-a došla sama, išla je malo u muzej vidjeti šta ima!" šali se Sobin.

Buba se pak već okušala kao glumica.

"Buba je glumila u jednoj epizodi jedne moje serije. U toj je epizodi bilo dosta glumaca jer smo snimali nešto na otvorenom. I onda je redatelj komentirao kako se jedino Buba vrati na poziciju kad on vikne. Mislim da ne želi biti glumica, ali će morati ako ja tako kažem", zaključio je Sobin.

Slavkove ljubimice prate ga u stopu. Iako život ne može zamisliti bez svih osam šapica koje mu uljepšavaju svakodnevnicu, šarmantni glumac za kraj priznaje da su mu ove četiri ipak više prirasle srcu.

"Moram reći, o Mari više pričam jer je zabavnija, ali Bubu više volim!" zaključio je.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Više novosti o showu, osim na službenoj stranici showa ''Ples sa zvijezdama'', pratite i na društvenim mrežama Facebook, Instagram, YouTube.