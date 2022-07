U konkurenciji 17 vrhunskih sportašica za titulu najljepše sportašice borile su se nogometašice, gimnastičarke, jahačice, košarkašice i druge sportašice, a uz manekenski hod u visokim potpeticama zadatak im je bio i pokazati svoje najjače sportske vještine. Pobjedu je odnijela jedna odbojkašica Magdalena Orlić, a detalje će otkriva Davor Garić za In magazin!

Kandidatkinje na ovom izboru ljepote morale su pokazati mnogo više od atraktivne vanjštine. Na izboru Miss sporta Hrvatske traži se najljepša domaća sportašica. Nogometašice, jahačice, košarkašice, gimnastičarke... 17 je sportašica pokazalo svoju borbenost, a pobjedu je odnijela devetnaestogodišnja odbojkašica iz Zagreba Magdalena Orlić.



''Konkurencija je ove godine bila stvarno velika, cure su stvarno lijepe, drage i družile smo se. Nisam očekivala pobjedu, malo su me iznenadili, ali eto'', govori Magdalena Orlić.



Zahvaljujući aktivnom sportskom životu ove mlade dame nemaju problema s vitkom linijom i uvijek su spremne za ljetno izdanje u bikiniju. Profesionalno bavljenje sportom, pa tako i ritmičkom gimnastikom, iziskuje velika odricanja.



''Pa dosta naporno. Ja sam trenirala 4 sata svaki dan i vikendom pred natjecanja, tako da je bilo dosta naporno i sklopit to sve uz škole, faks...'', govori prva pratilja Rea Krvavica.



Dvoranu je rasplesala Brazilka sa zagrebačkom adresom Anny Alves. Pobjeda joj je izmaknula za dlaku, no uz sambu ne skida osmijeh s lica.



''Samba je moj stil života, to je način života. U Riju je uvijek prekrasno, sudjelujem već šest godina tamo na karnevalu, to je uživancija, to je nešto čarobno'', rekla je Anny, druga pratilja Miss sporta Hrvatske.



Na izboru Miss sporta zapjevala je Minea i otkrila nam da je sport velik dio njezina života. Teško biste pogodili kojim se plesom bavila u mladosti.



''Ustvari, to je bio akrobatski rock'n'roll, to je nešto što sam obožavala i dugo sam ga plesala. Prije toga su bili, ne baš sport, izviđači, ali oni su me uveli u taj neki društveni život, ali sport je uvijek dio mene, amaterski doduše, ne više toliko aktivno ali volim se baviti s nečim, volim voditi brigu o tom sportskom duhu i trudim se'', rekla je.

Pažnju je plijenila i ova dama. Udovica izumitelja apaurina Franje Kajfeža, slikarica i poduzetnica Lada Szabo Kajfež Kreković u sretnom je braku i u sedmom desetljeću izgleda vrhunski.



''Moja je tajna da se ja osjećam kao da imam 27, ali imam puno više. To je na neki način, u ovom ludom svijetu u kojem živimo, nekako se moraš mentalno sam sebe kontrolirat da možeš sve to izdržati'', rekla je Lada.



Najradije nosi heklane odjevne kombinacije koje sama izrađuje, a vitku liniju zahvaljuje aktivnom sportskom životu.



''U ovim godinama moram malo paziti na pokrete i vježbe, ali uglavnom sam na steperu i streching vježbe što mi najbolje odgovara za moj cijeli corpus'', otkriva.



Svoju je violinu zasvirala Shasha Cui, dolazi i z daleke Kine, udala se za Hrvata i logično, svoj put nastavila u Lijepoj Našoj. Mnogi je pamte iz polufinala Supertalenta.



Uzbuđenje zbog svojeg ljetnog hita ''Bio, bio'' Minea ni ne pokušava sakriti.



''Kad pjevam ''Bio, bio'' ja moram naglasit ''Nika, fališ mi!'' i nekako mi je čudno pjevati tu pjesmu koju smo izvele u duetu sad je ja nešto pjevam sama, ali jako volim tu pjesmu. Nakon dugo vremena imam neku pozitivu. Ja volim dosta svojih pjesama, ali kad me netko pita koja ti je najdraža, teško mi je to izdvojiti, ali sad mogu reć da mi je na vrhu ljestvice došla ta ''Bio, bio'', ljudi su je zaista prihvatili'', otkrila je Minea.



A to znači da je ljetni koncertni raspored popunjen.



''Ljeto je full krcato, do kraja devetog mjeseca nemam niti jedan slobdan vikend, ali to su i četvrtak, petak i subota, nekad je utorak i stvarno je ludilo i sretna sam, ali ono što je najbitnije, IN Magazin ide cijelo ljeto i družit ćemo se! Yeeeey'', otkriva.

Nova Miss sporta sada uzima zasluženi ljetni odmor. Ne sumnjamo da će svoj omiljeni sport, odbojku, zaigrati i na vrućem pijesku neke plaže ovog ljeta.

