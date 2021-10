Mladi kuhar Mario Mandarić odlučio se na ponovni zaokret u svojoj karijeri. Naime, nakon Tajlanda, Londona i drugih destinacija koje su bile njegov dom - odlučio je kupiti kartu u jednom smjeru i otići u Afriku. Naime, Mario će u Ugandi, uz pomoć humanitarnih večera, prikupljati sredstva za gradnju bunara koji bi omogućio pitku vodu za tisuće djece. Kako se odlučio na ovu ideju, tko će mu pomoći te kako je biti uvršten na Forbesovu ljestvicu "30 under 30", otkriva naš Hrvoje Krolo.

Pitka voda život znači - to zna i splitski kuhar Mario Mandarić koji se odlučio na pothvat života. U zemlju u kojoj godišnje od dijareje uzrokovane konzumiranjem nečiste vode godišnje umire više od dvije i pol tisuće djece mlađe od pet godina, Mario odlazi s kartom u jednom smjeru.



"Jedno jutro na Hvaru smo sjedili prije posla ja i moji kolege iz kuhinje i listao sam Google vijesti i naletio sam na članak gdje djeca umiru u Ugandi jer piju šporku vodu. Dok Uganda leži na vodi jer je to izvor Nila, to je apsurd. I idemo u Ugandu u biti financirati izgradnju bunara i pomagati tim ljudima u kopanju tih bunara u sela gdje ljudi i djeca umiru jer nemaju izvor čiste vode", priča Mario.



Uskoro će se ovim mališanima pridružiti i Mario koji je sa svojom misijom krenuo iz Splita. Prva organizirana donatorska večera prošla je iznad svakih očekivanja, no izgradnja bunara nije nimalo ni jednostavan ali ni malen zadatak.



Dolaskom u Ugandu, Mario je pripremio i donatorke večere u Africi, naime, Južnoafrički nogometni reprezentativci donirat će svoje dresove za aukciju. Mladi kuhar je već jako dobro poznato ime u svijetu, a tome mu je pomoglo i nedavno priznanje koje je stiglo na njegovu adresu.



"30 najutjecajnijih ljudi na svijetu ispod 30 godina od Forbesa. Samo to šta sam nominiran bila mi je velika stvar i potvrda za taj moj projekt - potvrda da nešto dobro radimo za projekt "Food Waste Awareness" projekt u Engleskoj. Sama nominacija je bila waaau jer oni nominiraju samo 600 ljudi iz europe i na kraju izaberu 30 i nisam niti sanja da će me izabrat u tih 30'', kaže.



Projektom gdje od namirnica koje su trebale završiti u smeću radi jela dostojna vrhunskih restorana, postao je prepoznatljiv u svijetu i kaže, to je nešto što mu uvelike pomaže u pomaganju drugima.



" Ja to koristim da promoviram te stvari koje radim kako bi se skupilo šta više donacija bez obzira bila to Uganda ili skupljanje para kroz neke večere za nekoga kome treba. Ja svake godine radim nešto humanitarno i onda to što sam prepoznat koristim da napravimo nekakav bum da tu dođe šta više ljudi i da se šta više pročuje za to, a da se i samim tim prikupi i što više love za to nešto", kaže.



Kad nešto dovoljno jako želiš, a uz to imaš talent i trud - rezultat je siguran. Mariova avantura za Ugandu kreće ali za kraj ponovno napominje važnu poruku koje bi se svi trebali držati.



"To je da ljudi počnu obračati pažnju na to kad doma kuhaju koliko toga bacaju i što mogu napraviti od toga jer tek kad počneš obraćati pažnju na to shvatiš koliko je to u biti zanimljivo. Svi oni krajevi tikvice, kore od kapule šta se bacaju - može se stvarno zanimljivih stvari napraviti od toga i kad jednom uđeš u to teško ćeš izaći", kaže.

Cijeli razgovor pogledajte u videu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.