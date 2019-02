Ljepota DalMAtinki mnogima je bila inspiracija - pjevači su je opjevali, pisci o njoj ispisali tisuće stranica, redatelji snimali filmove. A mnoge su Dalmatinke pobjeđivale i na izborima ljepote. Jedan smo dan proveli u društvu triju splitskih misica. Doznali smo koja je od njih zamalo rodila u teretani te koja se OSjećala neugodno jer nije imala nijednu plastičnu operaciju.

Splitske ljepotice, Monika Sablić, Biljana Mančić i Renata Lovrinčević - Buljan, prisjetile su se trenutaka kad su okrunjene kao misice. Da mogu ponovno proživjeti te dane, sve su složne da bi ponovile iskustvo. Biljana nam povjerava kako je za prijavljivanje na izbor ljepote zaslužna njezina danas velika prijateljica Renata.



"Ona je mene vidjela na Baćama i prepoznala moju ljepotu. Upirala je svim snagama jer ja nisam nekako bila pristalica toga jer sam imala neka loša iskustva. Onda mi je ona rekla da je ovo pravi izbor za mene i onda sam dala tu zadnju šansu i s pravom'', ispričala nam je Biljana Mančić.



Od izbora ljepote do danas sve su postale uspješne poslovne žene. Monika plovi modnim vodama, Renata svijetom fitnessa, dok je Biljana odnedavno predsjednica klastera zdrastvenog turizma. Kad su one u pitanju, za njih ne vrijedi izreka da je žena ženi vuk.



"Mi se na dnevnoj bazi čujemo, družimo, jedna drugoj pomažem. Treniramo kod Renate, u naše Bilje se njegujemo u salonu, u mene se šiju haljine i stvarno nema nikakve zloće, nikakvog jala. Nedamo nikako jedna na drugu i ovo od srca govorim i to je zaista tako"'', priča nam Monika Sablić, Miss Dalmacije 1999. godine.



Nerazdvojne prijateljice svaki slobodni trenutak koriste za brigu o svojem tijelu - tu im uvelike pomaže Renata koja polako, ali sigurno, postaje i kraljica fitnessa.



"Treba dati malo i strogoće, ali prije svega stvarno se dobro zabavimo na tim treninzima, a to je i bit da bude zabavno jer onda mi dođu - jer ako im je dosadno i prestrogo nitko mi neće doć. Njih dvije su stvarno zgodne, imaju taj gen s jako dobrim oblinama tako da zaista u njih nema prevelikog rada jer one već vježbaju cijeli život'', kaže nam Renata Lovrinčević - Buljan, Miss Universe iz 2000. godine.



Kažu, o zajedničkim anegdotama i knjigu bi mogle napisati. Kad je riječ o plastičnoj kirurgiji - nemaju predrasude, kad i ako za to dođe vrijeme, neće je izbjegavati. Ova je tema Biljanu podsjetila na anegdotu sa svjetskog izbora za Miss Universe.



"Bilo je zanimljivo jer se pričalo o plastičnim operacijama i onda pitaju - ej ciao šta si ti napravila na sebi? Kraj mene je bila miss Srbije i Slovenije i mi se pogledale nemamo niti jednu plastičnu operaciju. A ona kaže - molim ja ih imam 6, ova kaže ja ih imam 9, pa 3. Tako da mi je po prvi put u životu bilo neugodno jer nemam niti jednu plastičnu operaciju '', šali se Biljana koja je Miss Universe bila 2006. godine.



Briga o zdravlju za njih je sastavni dio života. Nakon napornih treninga najviše vole uskočiti u Monikine odjevne kombinacije. Iako se vole lijepo odijevati - ističu kako se ženina ljepota krije u nečem drugom.



"Kad je sretna ženu čini lijepom njezina energija pozitivna i karizma", zaključuje Monika.



"Mislim da upravo neki stil i ono što obućemo odraz je onoga što mi i jesmo, nekako to sve ide zajedno", smatra Renata.

"Zadovoljna i ispunjena žena i njegovana obavezno je najsretnija žena to je onako kratko i jasno", zaključila je Biljana.

Upravo ove rečenice najbolje opisuju ove 3 poznate Splićanke.

