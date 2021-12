Splitsko Hrvatsko narodno kazalište ugostilo je humanitarni koncert s ciljem da se prikupe financijska sredstva za dječji dom Maestral. Na koncertu su se izvodile pjesme Vice Vukova što je bilo ujedno i hommage tom legendarnom pjevaču. Što Đaniju Stipaničevu u ovim trenucima najviše nedostaje, koje su želje Lorene Bućan za ove blagdane te što zbog čega su naši glazbenici uvijek prvi kada treba pomoći saznao Hrvoje Krolo za In magazin.

Kada treba pomoći naši glazbenici su uvijek prvi u redu. Upravo tako je bilo i u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, gdje su se uz pjesme Vice Vukova činila dobra djela.



" Uvijek je radost kad činimo nešto što nije za honorar nego nešto da pomognemo onima kojima je to protrebno. Bilo to bolesnima, dječici, napuštenima, starcima, domovima.. Što se mene tiče meni upravo ti nastupi i koncerti valjda zbog tog viška ljubavi koji postoji u meni - meni uvijek ostanu u sjećanju humanitarni koncerti", govori pjevač Tedi Spalato.



"Puno toga mi zapravo ni ne propitkujemo. Ko je organizator, čemu ide, u koju svrhu, mi se odazivamo i radimo ono šta možemo u svakoj situaciji. Nadam se da s time i pomažemo i to ćemo radit uvijek koliko god budemo mogli", rekao je Đani Stipaničev.



" S obzirom da znam o čemu se radi vrlo rado nastupim na takvim manifestacijama, a pogotovo sam osjetljiv na djecu, imam i ja svoju unuku pa mi je jako drago kad mogu djeci pomoć", kaže Đorđi Peruzović.



Prikupljena sredstva humanitarnog koncerta idu dječjem domu Maestral za opremanje gradskog stana u kojemu su smješteni njihovi korisnici u dobi od 18 do 21 godine, koji zakonski više ne mogu boraviti u samom domu. Jedina dama među mušketirima bila je Lorena Bućan koja za ove blagdane ima jasne želje.



"Samo da je ljubav u zraku i da samo ljubav sve pokreće. Obožavam biti optimist ali oko ovo stvari sam nažalost pesimistična ali svake godine se nadam da se to promini jednog dana", govori Lorena Bućan.



A kada se sagleda ova cjelokupna godina i Đani ima jasnu želju, što bi volio da se u idućoj ispravi.



"Ja želim da se ponovo grlimo, ljubimo, budemo prisni, onakvi kakvi smo bili prije ovoga što nas je snašlo. Pogotovo nas glazbenike koji smo propatili jedni od najviše", kaže Đani Stipaničev.



Prosinac je mjesec u godini kada smo najviše osjetljivi i najviše pazimo jedni na druge. Upravo iz tog razloga i Tedi priželjkuje da nam u naredom periodu koji dolazi bude bolje nego sada.



"Želim najprije zdravlje, oni koji su bolesni da ozdrave, oni koji su zdravi da ne obole, i to bi bilo to. Kroz to dolazi i radost ali i zdravlje i sreća", rekao je Tedi Spalato.



Na mladima svijet ostaje - poruka je koju smo čuli mnogo puta, a upravo se Dom Maestral to provesti u djelo, jer humanitarnima akcijama pružaju svojim štićenicima bolju budućnost.



"Organiziramo i dobrotvornu večer za djecu Maestrala 28.12. Imamo predivne goste naše prijeatelje, Grašu, Zoricu, Doris, Ivu Amulića, Nives Ivanković, i dvorana odnosno restoran je cijeli rasprodan", govori Jelena Burazin, ravnateljica dječjeg doma Maestral.



A ono što zaista ne smijemo zaboraviti već cijeniti tokom cijele godine jest da uvijek ako možemo trebamo pružiti ruku pomoći.

