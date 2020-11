Splitska grupa Best, polako, ali sigurno, potvrđuje svoje mjesto na hrvatskoj glazbenoj sceni. Unatoč neizvjesnim vremenima u kojima se nalazimo, momci iz benda odlučili su se na snimanje pjesme i videospota za novi singl "Ljube moja" koju potpisuje Darko Bakić. Kako im je pošlo za rukom organizirati vjenčanje, koji je spoj njih i tamburaša te koju ulogu u svemu ima splitska glumica Ana Uršula Najev, otkrio je naš Hrvoje Krolo.

Uz sve epidemiološke mjere splitska Grupa Best organizirala je malo vjenčanje za potrebe snimanja novog videospota za pjesmu "Ljube moja". I ovoga puta suradnja se nastavila između Bestovaca i Darka Bakića.



"S Darkom je suradnja počela na pismi Anđeli koja je polučila veliki uspjeh i tu je gostovala naša draga prijateljica Sandra Perković. Duga pisma Mornar bez sriće isto tako Darkova i evo sad prva na novom albumu Darko Bakić i Branimir Mihaljević", rekao je Marino Jakobić z Grupe Best.



"Valja napomenuti da je to duet sa gospodinom Stankom Šarićem, legendom hrvatske tamburaške glazbe i velika nam je čast što smo uspjeli snimiti duet s takvom legendom", istaknuo je član benda Ante Barić.



Upravo se spoj sjevera i juga pokazao kao izvrsna kombinacija u novoj pjesmi. Ni gospodin Stanko ne skriva svoje oduševljenje ovom suradnjom.



"Opće ideja da jedna nova generacija glazbenika prati to što sam ja radio i uvažavaju na neki način i da ih je to ponukalo na ideju da nešto zajedno napravimo to je samo po sebi meni imponiralo kao činjenica. Kad sam poslušao pjesmu bila mi je simpatična i shvatio sam da ima punog smisla to napraviti", ispričao je Stanko iz Najboljih hrvatskih tamburaša.



Jedna od najtraženijih splitskih glumica Ana Uršula Najev izgovorila je sudbonosno DA, no ipak samo za potrebe snimanja - ona je utjelovila fatalnu mladenku s koje pjevač Marino nije mogao skinuti pogled. Ana ističe kako je sve proteklo u skladu s mjerama koje se trebaju poštivati.



"Čak se nismo i poljubili na oltaru, fejkali smo poljubac, nažalost, šalim se. Ja govorim DA samo u spotovima, ovo mi je drugi spot di sam mlada i eto treća sreća", rekla je Ana.



Možda trenutno nema sreće kada je u pitanju pravo vjenčanje, no mlada je glumica ipak presretna što je ovo ljeto unatoč pandemiji uspjela ostvariti svoj veliki san - koji je oduševio mnoge.



"Okupila sam prvi put u životu tako velik bend od 9 ljudi i napravila sam omaž Amy Winehouse i izveli smo to na Hvarskoj venerandi. Izuzetno mi je žao što su se koncerti u Splitu i Zagrebu otkazali zbog cjelokupne situacije ali mi smo spremni i nastavljamo s probama i nadam se čim prije prezentirati to", ispričala je glumica.



Grupa Best ovim singlom najavljuje svoj novi album, iako kažu neće žuriti, žele da sve bude onako kako su planirali tako će i ova pjesma slušateljima biti predstavljena u prvom mjesecu sljedeće godine. Unatoč situaciji oni ne žele prestati ulagati u glazbu.



"Nije riskantno ako se držiš mjera ja bi to tako nazva, a jeli riskantno snimati pjesme i ulagati - kako za koga. Mi se bavimo glazbom i od glazbe živimo tako da je glazba jedino šta znamo tako da korona ili ne uvik smo tu", istaknuo je Marino.



A tu su i za svoje obožavatelje kojima su pripremili mnoga ugodna glazbena iznenađenja.

