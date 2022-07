Večer prepuna emocija - tako bi se mogla opisati jednom rečenicom glazbena bajka koju je Tereza Kesovija poklonila splitskoj publici. U sklopu Splitskog festivala večer retrospektive bila je rezervirana za koncert nazvan ''Split pjeva Terezu''. Pjevačica koja je svoje glazbene početke brusila na ovoj pozornici sada je uz svoje prijatelje napravila večer za pamćenje. Dašak atmosfere donosi Hrvoje Krolo za In magazin.

"Tereza je i simbol Splitskog festivala, i uopće vrh naše estrade i uopće naše scene", opisala je Zorica Kondža kolegicu Terezu Kesoviju.



"O ovome sam samo sanjala da će mi se ovako nešto dogoditi da pjevam na koncertu Tereze Kesovije, čije pjesme znam od djetinjstva. Čiji je glas usuđujem se reći i najbolji na ovim prostorima'', zaključila je Lorena Bućan.



"Najkompliciranija i najjednostavnija u istom trenutku, najsrčanija i najvatrenija. Kod nje ništa što se može sa strane činiti da je nešto too much, ništa nije tako, sve je točno onako kako treba biti. Ja bi volio da imamo svi upola te strasti prema životu, prema glazbi, prema ljubavi, prema ljudima/prijateljstvima, kao šta ona ima cijeli svoj život. Baš je inspiracija u svakom kontekstu.", opisao je Terezu Jacques Houdek.



"Jedna energija koja pokreće planine, snaga, emocija, glas i ljubav i vedrina", govori Ana Opačak.



"Ja imam dvoje izvođača koje najviše obožavam i oko kojih mi se srce uznemiri, to je Oliver i Tereza. Tako da sam bila sretna na bini, kad sam vidjela nju da sjedi čak mi nije ni bilo svejedno. Inače nemam tremu ali kad sam vidjela nju - Tereza će me gledati i slušati! - ali jako sam bila sretna i drago mi je, nek se ponovi još koji put.", rekla je Lidija Bačić.



Večer za pamćenje pod nazivom Split pjeva Terezu, opravdala je u potpunosti svoj naziv. Prepuno gledalište na splitskim Prokurativama uglas je pjevalo Terezine uspješnice od samog početka pa sve do kraja koncerta.



"Meni je uvijek splitska publika bila No1, uvijek. I Split kao grad, koji nije moj rodni grad kao da jest to. Volim svaki kantunić Splita grada i njegove ljude, za koje kažu da su malo šašavi, pa i ja sam šašava i šta mi fali. Lijepo je biti malo šašav ne valja biti ozbiljan, je li tako?", zaključila je Tereza.



No ono što je itekako ozbiljno jest bogata karijera pjevačice koja traje više od 65 godina, a upravo za svoje početke zahvaljuje pozornici Splitskog festivala. I otkriva nam tajnu zašto je publika toliko voli.



"Na Bačvicama 62. Zdenko Runjić i pjesma Ćakule o siromajima, sljedeće godine je bila balada o tovaru i tako redom. Najvažnija je duša. Sve može stati u dušu. Trud naravno, ali to je sve dio duše. Ako duše nemaš, uzalud ti trud, uzalud ti sve. Duša je ta koja budi osjećaje onoga koji sluša. I to mi govori da me ljudi još vole i ja mogu biti samo ponosna šta je to tako nakon toliko godina", zaključila je Tereza.



“Nima Splita do Splita”, “Pred tvojim vratima”, “Sve se vraća, sve se plaća”, samo su neke od pjesama kojima je Tereza zagrijala publiku, a onda u potpunosti razgalila izvedbama “Nono, moj dobri nono” i “Moja posljednja i prva ljubavi”. Prvi dio koncerta, sretno i zadovoljno je gledala iz publike svoje goste koji su pjevali njezine pjesme.



"To je nešto što vas ispunja ponosom. Jako sam sretna jer to su mladi ljudi koji prelijepo pjevaju, imaju divne glasove. Ne treba im da pjevaju neke svjetske standarde nego da se okrenu domaćim kompozitorima kojih ima samo ih treba malo potražiti i ali oni su tu", rekla je Tereza.



A u Splitu će ponovno biti i ova glazbena diva jer kako nam je obećala - ovakva večer treba se što skorije ponoviti.



