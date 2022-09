Da za raditi ono što te ispunjava nikad nije kasno, dokaz je naša iduća sugovornica. Splićanka Silvana Marija Poljak na pragu šestog desetljeća postala je modna influencerica i blogerica. Kako ovoj veseloj baki šestoro unučadi uspijeva poći za rukom da uskladi sve obveze ali i bude inspiracija tisućama žena na društvenim mrežama otkriva Hrvoje Krolo za In magazin.

Iako će uskoro napuniti 60 godina, splićanka Silvana Marija Poljak upustila se u avanturu gdje inspirira na tisuće žena na društvenim mrežama. Njezin modni izričaj donio joj je više od 20 tisuća pratitelja samo na instagramu.



"Početkom te pandemije, što nekako od dosade jer sam imala više vremena za sebe i za takve stvari koje nisam do tada mogla i krenulo je. Ljudima se svidjelo pa dok nam se sviđa i meni i njima tu sam. Obzirom na moje godine nisam uopće mislila da će se to nekome svidjeti", kaže Silvana.



Ali je Silvana itekako bila u krivu, u kratkom vremenu osvojila je društvene mreže svojim odjevnim kombinacijama ali i stavom da su žene lijepe u svim životnim periodima.



"Moda je igra. Čitam "Što ne bi trebala nositi žena iznad 40 godina, pa iznad 50..." Pa izgleda da mi žene iznad 50 ne bi trebale ni živjeti, ali meni je to smiješno. Moda nema godine, ne poznaje godine. Ili imaš stila ili nemaš, a drugo je odvažnost. Najbitnije je usrećiti sebe to je poanta.", zaključila je.



Ova pozitivna Dalmatinka još je uvijek u poduzetničkim vodama, ali priznaje da najviše uživa u ulozi dadilje kada su oko nje njezini unučići koji joj uvijek uljepšaju dan ali i ne dopuštaju da joj bude dosadno.



"Imam 6 unuka. Tri unuka i tri unuke. Najstariji ima 18 godina dok najmlađa unuka ima tri godine. Oni su predivni i obožavam ih, oni su moj svijet. Ljubav je beskrajna i prema djeci i prema unučadi", kaže.



Silvana voli istaknuti kako je uz pomoć društvenih mreža upoznala jedan sasvim novi svijet. Iako joj mnogo vremena ne oduzimaju na dnevnoj razini, uživa u svakom trenutku, a komunikacija s pratiteljima joj je najbitnija. Niti jedna njezina fotografija ne može proći bez stotine komentara.



" Uglavnom su pozitivni. Ovi koji me prate svi su oduševljeni, i čak su se tu rodila i neka prijateljstva sa divnim ženama i jednostavno sam možda poticaj onima koji bi se možda ovako javno eksponirali ali možda zaziru zbog negativnog odjeka u javnosti - pa sad šta ova stara hoće. Ja se igram, zabavljam", kaže.



Od zamisli do realizacije kada su u pitanju njezine fotografije, priznaje nam, prođe jako malo vremena, dok ona i suprug popiju jutarnju kavu pored mora, on je fotografira, a ona već ima jednu objavu. Šali se da su u ovome svemu još uvijek amateri ali da je za odličnu fotografiju ipak najbitniji ipak osmijeh.



"Osmijeh meni prirodno dođe. Sve manje se ljudi smije i osmjehuje, znam teška su vremena i svi imamo probleme imam i ja, ali lakše mi je kad se smijem. Zašto nekome uništiti dan, ali ako mogu nekome uljepšat dan pa barem osmijehom.", kaže.



Vedra, srdačna i nasmijana - tako bi smo mogli opisat Silvanu, bez predrasuda i vođena samo čistim srcem, vjerujemo da će nas još dugo uveseljavati svojim novim pothvatima.



