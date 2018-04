Sonja Kovač dobro je znana ljubiteljima serije "Zauvijek susjedi", ali i brojnim obožavateljima na društvenim mrežama.

Glumica Sonja Kovač živi život iz bajke. Putuje svijetom, pozivana je na prestižne modne događaje, dizajneri joj poklanjaju odjeću, a vodeći svjetski brendovi kozmetike obasipaju poklonima. Sve to donosi joj posao influensera na društvenim mrežama.

Atraktivna Sonja Kovač dobro je znana ljubiteljima serije "Zauvijek susjedi", ali i vjernim pratiteljima na društvenim mrežama. Sonja je jedna od najuspješnijih domaćih blogerica. Make-up i putovanja njezina su strast. "Evo sad sam došla sa Bahama, prije toga Karibi, New York, London, Milano, Pariz, sve fashion weekove sam obišla. Bila je ludnica!", rekla je Kovač.

Iako njezin život izgleda kao bajka, Sonja ističe da je to daleko od istine. "Ljudi uvijek vide samo krajnji rezultat, kako je krasno na Instagramu i kako se to samo stvorilo! Ja sam svoj menadžer, sama radim sve mailove, dogovoram sve poslove, kreativu - sve sama radim!", dodala je blogerica. "Ja dosta provodim vremena na obradi fotografije, ali to je većinom na bojama, kako bi moj feed izgledao onako kako izgleda, prekrasno! Jer ne želimo slat krivu poruku! To je jako bitno!", zaključila je Sonja.

Na fotografije sama jako pazi, a trend gigantskih stražnjica i silikona ni sama ne razumije. "Ja ne razumijem taj fenomen. Imam dojam da više žene pate na to nego muškarci! Ja stvarno idem po svijetu i gledam to, nije mi jasno, to stoji na kičmi, kako pobogu!?". Lijepa blogerica nema ideju kako bi trebalo izgledati njezino idealno vjenčanje, već zasad putuje i uživa u svom poslu. Tako je nedavno plivala s morskim psima, a jahala je i konja na Jamajci. Sada je već spremna za novu avanturu pa se otisnula na put u Amsterdam.