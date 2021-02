Estetske korekcije i zahvati toliko su uobičajeni i učestali da smo ih prihvatili kao neizostavan dio Hollywooda, no još uvijek nas katkad zateknu potezi zvijezda. Posljednji među njima je izgled glumice Demi Moore na nedavnoj reviji poznate talijanske modne kuće. Njezino neprepoznatljivo lice ponukalo nas je da odgovore na pitanja - je li u pitanje u make-up ili drastičnan zahvat - potražimo kod našeg poznatog estetskog kirurga. Za IN magazin sve je istražila Aleksandra Keresman.

''70 do 80 posto holivudskih zvijezda posjećuje kirurge. One na kojima to ne primjećujete odrađuju to savršeno, no itekako vidimo kada je nešto napravljeno loše. Primjećujete da je previše botoksa, previše filera ili previše kirurških zahvata'', objašnjava Hayri Hortgulu, estetski kirurg.

Bilo je zato gotovo nemoguće ne zamijetiti šokantan izgled Demi Moore u trenutku kada je prvi put prošetala pistom pariškog tjedna mode. Prepoznatljive crte lice slavne glumice potpuno su nestale, a danima nakon toga nagađalo se radi li se o triku make-up majstora i rasvjete ili je posrijedi još jedan neuspjeli holivudski estetski zahvat.

''Mislim da tu nema dvojbe da su intervencije napravljene. To se vidi na prvi pogled, po fotografijama koje sam ja vidio, radi se o stavljanju filtera u zigomatičnu zonu, pojačanja dijela usana. Moguće čak uz tu S-formaciju lica da se uklonio taj bukalni fat. To je jedan mali zahvat kojim se kroz usta ukloni dio masnoće u obrazima i dobije se ta S-linija i ono što koristi cijeli Hollywood, botoks bez greške'', govori estetski kirurg Siniša Glumičić.

Koliko god se trudile, PR službe nisu mogle utišati buku na društvenim mrežama, na kojima su se milijuni pitali, između ostalog, i što je s glumičinim usnama.

''Postoji mogućnost primjene botoksa u perioralnoj zoni kako bi se eliminirale one male pušačke bore, međutim milimetar krivo dani botoks može izazvati pomak usana prema dolje, čak i jednu vrstu hemipareze, privremenu paralizu. Ako se išlo s tim, a moguće da jest, moguće da je botoks zahvatio one mišićne skupine za koje to nije bilo poželjno'', kaže Siniša Glumičić.

Nažalost, Demi nije jedino ime zvjezdanog neba čije lice ne prepoznajemo. Od Renee Zellweger, Madonne, preko Meg Ryan, Lare Flynn Boyle, sve do Johna Travolte ili Mickeya Rourkea. Sav novac i najbolji liječnici nisu ih spasili od vlastite pohlepe da izbrišu godine.

''Dođe vam jedna užasno velika svjetska zvijezda i odabere određenog doktora koji je počašćen što ga je odabrala i on želi poštovati njezine želje. To vam često bude nesklad realnosti i želja i želi učiniti sve da ona bude sretna, što nužno ne znači da je najbolje za nju. Tu treba biti čvrst i jak profesionalac i reći 'nemojte to raditi', pod mogućnosti da izgubite tog pacijenta'', dodaje Glumičić.

Iako se s njima bore, stručnjaci smatraju kako neki svoje godine vrlo dobro nose, naravno uz pravilne zahvate, baš kao što su to postigli Michael Douglas ili pak aktualni predsjednik SAD-a.

Po meni je u tim godinama mnogo ljepše napraviti jedan fini operacijski zahvat, face i neck lift koji će vam vratiti onu svježinu i linije lica koje su bile prije 10 ili 15 godina. Fileri imaju smisla u mlađim godinama u umjerenoj količini, u starijim godinama da biste postigli efekt eliminacije bora, morate dati veliku količinu i onda se uvodite u ovakve nevolje'', kaže Glumičić.

Na glumičinu sreću, hijaluron je materijal koji nestaje te njezino lice, s vremenom, možda poprimi odraz na koji smo naviknuli. No ostaje pitanje hoćemo li kao društvo ikada prihvatiti starenje kao prirodan proces.

