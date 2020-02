Snježana Mehun je svoje male tajne uspjeha otkrila našem Davoru Gariću za IN magazin.

Poduzetnica Snježana Mehun uspješno vodi svoj modni brend Duchess i PR stručnjakinja je u tvrtki koja se bavi luksuznim plovilima.

Otkrila nam je zašto su je muškarci, dok im je bila šefica, uglavnom mrzili, a saznat ćemo i zašto su joj vampirski piling i fileri omiljeni beauty tretmani. Snježana je svoje male tajne uspjeha otkrila našem Davoru Gariću, kao i to da je njezina nova modna kolekcija u pripremnoj fazi.

"Mene je tetka naučila šivati, a da nije, mislim da bi bilo malo šašavo to raditi, jer ne bih znala kako se koji materijal ponaša. Naravno, nisam toliko stručna da znam apsolutno sve o svim materijalima, ali znam procijeniti. Svatko tko nema nikakvog iskustva, bolje da se ne upušta u to", odmah na početku otkriva Snježana.

"Kao šefica sam valjda super, a najveća sam bila kada sam ispod sebe imala 100 ljudi. Muškarci su me tamo više mrzili", kroz smijeh je istaknula, kao i to da je danas ženama puno jednostavnije da budu poduzetnice, no i dalje je prisutan podcjenjivački stav i to od žena prema ženama.

"Muškarci se tu na drugi način osjećaju ugroženi. Ako te osjećaju kao konkurenciju, onda te podcjenjuju, kao žensko si pa ne možeš biti konkurencija. Još ako si zgodna, prvo to krene kao uvaljivanje, pa kad to loše završi, onda to ispadne još gore", iskrena je Snježana.

Davora je zanimalo i što to Snježana radi kako bi izgledala tako dobro, a ona mu je rado otkrila nekoliko beauty tajni koje možete saznati u videu u našoj galeriji.

