I prije nego što se tlo potpuno smirilo nakon razornog potresa, ekipa mladih filmaša, ujedinjena u Kino klubu Sisak, odlučila je baš o ovoj prirodnoj katastrofi snimiti dokumentarni film. Njegov cilj nije samo ispričati priču svih nesretnih ljudi koje je zadesila ova tužna sudbina, već i podsjetiti na nužnost što ranije obnove Banovine. Snimanju pristupaju vrlo emotivno, sami su pokrenuli humanitarnu akciju za obnovu Kino kluba, ali i za svoje članove koji su ostali bez doma.

I Matija je jedan od onih kojem je razoran potres uzeo dom. Baš zato zna koliko je teška sudbina onih koji proživljavaju isto, ali i to da njihova priča mora biti ispričana i zabilježena. Zajedno s ostalim članovima Kino kluba Sisak, prihvatio se kamere i odlučio o samim trenucima potresa, ali i svemu onom što je uslijedilo snimiti dokumentarni film.



''Krenulo je trest. To je bio užas. Buka, nisam seb čuo kako vičem. Padali ormari, padala žbuka. Mi smo pokrenuli akciju besplatnog snimanja krovova nakon prvog potresa i trebali smo biti u Prvoj ulici kraj Kino kluba, ali na sreću smo bili s druge strane i vozili smo se autom do lokacije i samo smo krenuli lijevo, desno, ušli u silu neku , okrenuli smo se, naš grad je bio u dimu i krenuli smo snimati'', govori

Matija Holjevac.



Sve zabilježeno kamerom još jednom će proživjeti kada se uhvate montaže. Za sad imaju više od 48 sati materijala, a s obzirom na to da planiraju snimati i proces obnove, još nisu sigurni hoće li to biti jedan film ili serijal.



''Imamo svega. Imamo vrijeme potresa iz zraka snimljen Sisak, ljude kako su zbunjeni trče Petrinjom , imamo zanimljivih priča od pozitivnih do onih kako su im bližnji poginuli'', govori.

Ovim mladim filmašima u cilju je bilo obići sva mjesta županije i pokazati što njihovi sumještani prolaze. I samima im je to emotivno teško.



''Srce je boljelo, gledate te rupe, popucale zidove'', kaže Laura Prpić.



Velik udarac nisu pretrpili samo domovi ovih filmaša već i sam Kino klub te filmska oprema. Zato su i pokrenuli humanitarnu akciju za njegovu obnovu, kao i za članove kluba koji su ostali bez kuća.



Cilj ovog filma je dokazati snagu potresa, ali i doprinijeti kuluturi filma u Hrvatskoj. Njegovu stvaranju priključili su se i zaljubljenici u ovu umjetnost iz drugih krajeva Hrvatske.



Jedino zajedništvom možemo promijeniti trenutačno stanje i vratiti osmijehe na lica, a još važnije ponovno sagraditi dom onima koji su bez njega ostali.



''Ovaj događaj je nepredvidiv, ali nadam se da se više neće dogodit. Samo pozitiva. Srce Kino kluba su ljudi, a ne prostorija. I vjerujem u bolje sutra'', zaključili su.

