Jelena Žnidarić, umjetničkog imena Zsa Zsa, trenutačno uživa u ostvarenju svojeg sna. Priznala nam je da se nedavno tresla dok je pjevala s jednim od svojih idola - Vannom. Mlada Međimurka nedavno se vratila iz Los Angelesa, gdje je srela veliku svjetsku glazbenu zvijezdu.

23-godišnja Zsa Zsa cijeli život mašta o pjevačkoj karijeri, a duetom "Sve u meni se budi" s Damirom Kedžom je na velika vrata ušla na hrvatsko glazbeno nebo. S tom su pjesmom početkom prošle godine pobijedili na Zagrebačkom festivalu, a nedavno dobili i nagradu za najizvođeniju pjesmu godine.

''To je pjesma prekretnica, to je pjesma koja je doslovno ne samo meni nego i mom dragom Kedži promijenila život, a da nitko to nije očekivao'', kazala je pjevačica.

Za Zsa Zsin glazbeni uzlet zaslužan je Ante Pecotić, kojeg je mlada Međimurka očarala na prvu. Pecotić, dugogodišnji Vannin suradnik, je Zsa Zsi ispunio san, omogućivši joj duet s idolom iz djetinjstva.

''To mi je bilo toliko nevjerojatno da sam ga gledala u šoku kad mi je rekao i nisam mu vjerovala'', priznaje Zsa Zsa.

Zsa Zsa je vrlo aktivna i na društvenim mrežama, no obožavatelje ne namjerava privlačiti škakljivim fotografijama.

''Ja mislim da to moj put nije. Ja prije svega volim pjevati. Mislim da bi se glazba trebala slušati, a danas se glazba malo previše počela gledati'', kazala je mlada glazbenica.

Zsa Zsu je oduvijek privlačilo pjevanje na engleskom jeziku, zbog čega je nedavno boravila u Los Angelesu.

''Alicia Keys je snimala u studiju do. Iz pristojnosti nisam otišla do nje, ali srce mi je gorilo. Primila sam samo zid i upijala energiju iz susjedne sobe'', otkriva.

