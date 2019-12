Pod zvjezdanim nebom ili zavaljeni na kauču, naše su nam zvijezde priznale gdje ćete ih najčešće zateći za Novu godinu. Od partija kojih se teško sjetiti pa sve do nastupa pred tisućama ljudi ili pak kućnih provoda - svoje najupečatljivije novogodišnje provode podijelili su s nama.

Kamo ćeš za Novu - ključno je pitanje svakog prosinca. Jer ovu najluđu noć u godini svi žele pamtiti po odličnom provodu, a evo kojih se to naše zvijezde lakše ili teže prisjećaju.

"Mislim da je bio jedne godine u Osijeku na jednom ne privatnom partiju ali jednom onako, malom kafiću taman da stane 100 ljudi, to mi je idealan provod", izjavila je pjevačica Mia Dimšić.

"Naravno da ih se ne sjećam", iskren je bio glumac Slavko Sobin.

"Novu godinu bih definitivno izdvojila prošlu kad sam s dečkom bila u Veneciji i stvarno je bilo prekrasno, otišli smo na tri dana tamo, bilo je divno", otkrila nam je glumica Katarina Baban.

A kad se kazaljke susretnu u ponoć dobar dio naših estradnjaka moći ćete zateći na pozornicama pa ne čudi da su njihovi najupečatljiviji dočeci upravo oni koje su proveli u društvu nekoliko tisuća ljudi.

"Ovo što mi se urezalo u sjećanje sada blisko to je naš koncert blizu Čakovca koji je trajao sedam i pol sati.To je nešto grandiozno bilo. To je bio za mene jedan od najboljih provoda koje sam imao osim ovih kućnih ali ovo je bilo radno a opet nije to radno", priznao je pjevač Željko Pejaković.

"Pamtim u Splitu prije deset godina, bilo je oko 70 tisuća ljudi, pamtim prošlogodišnji nastup na splitskoj rivi, isto oko 70 tisuća ljudi, pjevao sam tri i pol sata i puhala je bura i pamtim doček nove godine s Mladenom Grdovićem u Poreču prije nekih 6, 7 godina, isto pamtim to po hladnoći", prisjetio se pjevač Jasmin Stavros.

S dobrim stažem tulumarenja iza sebe, za neke su kućni partiji postali sinonim nezaboravnog provoda jer kod kuće je najljepše!

"Tog tulumarenja sam se zasitila već s 25 i od onda to radim tradicionalno u ogrtaču i pidžami, uživam doma, djeca trče u pidžamama, Ante i ja, drugo mi ništa ne treba niti mi pada na pamet", priznala nam je pjevačica i PR stručnjakinja Lana Klingor Mihić.

"Mi skoro svaku godinu odemo negdje i to mi je najdraže. Ali jedan zanimljiv je bio jedini put kad smo ostali u Zagrebu, kad je moj sin imao osam mjeseci i išli smo kod prijatelja na tulum, bilo je pedesetak ljudi, njega smo obukli u malog djeda mraza i on se probudio taman u tri da svima čestita", ispričala nam je glumica Ana Maras Harmander.

Dočekali je na nekom od trgova, tuluma ili u kućnom ogrtaču, neka vam cijela 2020. bude nezaboravna.

