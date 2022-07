Slavne Hrvatice često na svojim društvenim mrežama pažnju plijene u minijaturnim kupaćim kostimima, a zvijezdani pripadnici jačeg spola malo sramežljivije pokazuju svoje ljetno izdanje. Vlaho, Pedro, Grubnić, slavni nogometaši, ali i najstroži član žirija Plesa sa zvijezdama na ljetovanju su pokazali svoje isklesane pločice. Mi smo za vas izabrali

Žanamari, Nives, Maja, Severina, Lidija... Za slavne Hrvatice vrući ljetni dani podrazumijevaju i mikro bikinije, no slavni Hrvati debelo kaskaju s javnim dijeljenjem svojih ljetnih izdanja. Titulu frajera s najviše zalijepljenih ženskih pogleda na preplanuloj istetoviranoj koži na plaži odnosi glazbenik Vlaho Arbulić.

''Pa znaš što, u zadnje vrijeme čim manje teretana, volim spojiti taj fizički trening sa mentalnim treningom tako da sam jako često u nekom planinarenju, vježbanju u prirodi. Ne volim biti rob toga. Naravno da svatko voli dobro izgledati jer to nije povezano samo s estetikom nego i sa zdravljem i ja što sam stariji sve više kužim koliko je zdravlje bitno'', priča Vlaho.



Luka Modrić na odmoru voli jednostavnost, baš poput svojih kolega Andreja Kramarića i Dejana Lovrena, a vlasnik ovog isklesanog torza je Ivan Perišić. Luka Nižetić se pak, ljeti ne odvaja od mora. Neće proći nazamijećeno u ronilačkom odijelu, a kamoli u kupaćim gaćicama.



''More mi je život u svakom smislu, i u ovom i u onom, jer fakat bez mora ne mogu'', govori Luka Nižetić.



Slip je najbolji model kupaćih gaćica ako pitate glumca Marka Petrića, a valjda je jasno zašto je ''friško'' zaručeni model Drago Pezić često angažiran u kampanjama kupaćih gaćica poznatih brendova.



''Bokserice, havajke, viš to da se malo manje vidi'', kaže Drago Pezić.



Marko Ciboci u žiriju Plesa sa zvijezdama vadio je i jedinice i desetke, no za njegovo ljetno izdanje dajemo maksimalan broj bodova. Ovih je dana proslavio 41. rođendan, a sa svojih 196 centimetara visine, vlasnik je titule najvišeg plesača.



''Sad sam u mirovini, ne znam tko je sad službeno najviši, ali ja sam bio kad sam bio na plesnom podiju'', kaže Marko Ciboci.



Na plesnom je podiju briljirao, a na plaži jednako lako oduzima dah. Hrvatski zet Pedro Soltz naviknuo je biti na listama najljepših muškaraca, nevažno je li u odijelu ili kupaćim gaćicama.

''Čudno mi je kad za mene kažu da sam jedan od najljepših muškaraca na svijetu. Ja gledam - jesam li to ja?'', pita se Pedro Soltz.

Marko Grubnić uvijek ostavi jak dojam, pa tako i kad uživa na bazenu.



Budući da meteorolozi najavljuju toplinske valove, a godišnji odmori slavnih tek stupaju na snagu, čekamo nova vruća ljetna izdanja poznatih Hrvata.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Victoria Beckham objavila prvu fotku iz Hrvatske, pogledajte prizor koji je podijelila s 30 milijuna pratitelja! +27

Lucija Lugomer pokazala da je potpuno u redu imati strije, celulit i škembicu: "Svi smo na broju!" +26