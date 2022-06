Sve se više domaćih zvijezda okreće vjeri i svoj mir pronalaze u Bogu. Jasmin Stavros kaže da je zahvaljujući Gospi Lurdskoj ozdravio njegov sin, Nina Badrić teške trenutke lakše proživljava uz vjeru, a Simona Mijoković svjedoči o svojem obraćenju iz života punog grijeha u dane ispunjene ljubavlju prema Bogu. Domaće zvijezde otvorile su dušu za In magazin i ispričale što za njih znači vjera i život posvećen Bogu.

Simona Mijoković nedavno je proslavila 38. rođendan i napisala:

''Hvala Ti na svemu što mi daruješ, svakom križu, svakoj radosti. Sve zahvalno nosim i s tobom znam da mogu sve jer Ti si Onaj koji me jača. Ti si Onaj u kojemu je Izvor moj.'' Tako je Simona još jednom pokazala da njezina snaga i životna radost leže u vjeri.



''Obraćanje je proces koji traje cijeli život. Ono prvobitno je ''Da, gospodine, dolazim vršiti tvoju volju.'' Gdje obraćanje predajemo u sakramentu svete ispovijedi životne, ali ona je borba, idemo polako, korak po korak. Gradimo kuću ciglu po ciglu i tako s gospodinom sve do cilja, one vječnosti gdje nas sve on čeka zajedno da dođemo. Odmah sam povjerovala. Iako sam tjelesno služila svijetu, tijelu, đavlu, služila sam grijesima ovog svijeta, živjela sam na ponoru zla i grijeha, ali moje je srca vapilo i uvijek sam željela novi život, tražila sam uvijek i u muškarcima i u društvu, u izlascima u svemu sam tražila taj novi život, nekog tko će me spasiti a to je mogao biti smo naš otac koji je poslao svoga sina da me spasi'', priča



I Toni Cetinski u životu je prošao sito i rešeto, no zna gdje ga čekaju mir i nada. Novi singl ''Čuvam ljubav'' njegova je prva ljubavno-duhovna pjesma.



''Ja nisam ni planirao ni računao da ću snimiti duhovnu pjesmu. Jednostavno je tako došlo i to se moralo desiti. Milijun detalja je ukazivalo na to pa i samo snimanje u Međugorju, da to ja nisam odabrao. Vjera je u moj život ušla još dok sam bio mali, kad me je moja baka pokojna učila i povijest i teologiji i vjeri naravno. Put je kasnije otišao u nekom drugom smjeru. Vjera je ta koja ti daje mogućnost da joj se u svakom trenutku možeš vratiti'', objašnjava Toni.



I Nina Badrić je nedavno snimila duhovnu pjesmu i ne krije da je uz vjeru sve lakše.



''U nekakvim teškim trenucima, ljudi pronađu neku svoju nit, barem ja, lakše je u životu teške stvari dijeliti s nekima, ne nositi ih sam. Vjera je za mene to'', govori Nina.



Blanka Vlašić vjeru je spoznala u trenutku kada je zbog ozljeda trpjela bolove i proživljavala veliku tjeskobu.



''To se desilo s mojom ozljedom kada sam u jednom trenutku bila udaljena od svega onoga što sam poznavala iz svog načina žvota. I zapravo ja na neki način volim reći da sam se prisjetila Boga jer ne mogu ga otkriti, ne mogu otkriti onoga tko je mene otkrio. Tada su krenuli koraci života u vjeri, pokušavam držat korak s njim i mogu reći da ne znam di mi je pamet bila prije'', govori Blanka.



S bendom Divas nekad je palila i žarila top ljestvicama, a danas Marija Husar živi život ispunjen vjerom i molitvom.



''Ajmo reći neku prazninu sam osjećala u svom životu i osjećala sam nekako da život prolazi pored mene. I onda sam otišla na seminar kod Zlatka Sudca i tamo mi se dogodilo to iskreno obraćenje i taj susret sa živim Bogom di sam osjetila konačno tu puninu ljubavi i to ispunjenje za kojim sam čeznula cijelo vrijeme'', govori Marija Husar.



Koliko mu vjera znači u životu, često govori i Jasmin Stavros. U dvorištu njegove kuće važno mjesto ima kip Gospe Lurdske.



''Gospa Lurdska, zaštitnica cijele ove moje kuće, moje obitelji, naime jedan član moje obitelji je bio jako jako bolestan i ta lurdska voda mu je čudnovato, ljudima je možda nevjerojatno, ali kad se bio pomazao s tom lurdskom vodom, bolest je jednostavno otišla, tako da sam i ja bio u Lurdesu, i okupao sam se u toj vodi i štujem Gospu Lurdsku i evo tu se nalazi već godinama'', objasnio je Stavros.



Čini se da su naše zvijezde pronašle svoj put, ono što ih čini sretnima i ispunjenima te im daje snagu pred izazovima koje donosi život.



''Ne dotiče me ništa šta će netko reći za mene, što sam bila, što sam radila zato što moje srce samo o tome svjedoči, znam. Rekao je Sveti Augustin kad su ga jednom napali ''Bio si bludnik bio si ovo, ono..'', nabrajali su mu sve. Rekao je ''Istina je, bio sam to sve, ali bio sam još i gori!'' Tako i ja za sebe rečem ''Bila sam sve to što pišete na portalima, svuda, al bila sam još i gora!'' Ali zamislite tu Božju velilčinu, božju ljubav i dobrotu kojan je rekla ''Simona, opraštam ti, idi i ne griješi više!'' I to je moje malo srce zaista shvatilo. Otac moj nebeski mi je oprostio, sin, duh sveti darovao mi je novu snagu, novi mir da zaista mogu ići i svjedočiti u ljubavi u miru, i sva ona progonstva, i sve što mi je bilo teško na tom putu, sva ona kamenja koja su me spoticala postala su onaj moj mostić da idem još bolje, još snažnije, i da svakog tog čovjeka ljubim'', zaključila je Simona.

