Popularnog francuskog glumca Francoisa Cluzeta svi se sjećamo iz dirljivog filma 'Nedodirljivi', što ga je i učinilo slavnim u cijelom svijetu. Uspoređuju ga s holivudskim glumcem Dustinom Hoffmanom, a samo za In Magazin glumac nam je otkrio što su mu sve govorili i poklanjali zahvaljujući poznatoj ulozi, zašto je na glasu kao glumac s kojim je teško raditi ali i kojim se poslom bavio u mladim danima. Sve možete vidjeti u prilogu In magazina!

Dirljiva istinita priča o kvadriplegičaru i njegovu pomagaču prije 11 godina oduševila je svijet, film 'Nedodirljivi' je postao francuski femomen jer mu je uspjelo ono što niti jednom europskom filmu prije i nakon toga nije - biti najgledaniji sa zaradom od nevjerojatna 427 milijuna dolara. Francois Cluzet jedno je od najpoznaijih lica francuskog filma, a zahvaljujući 'Nedodirljivima' postao je poznat u cijelome svijetu.



Prepoznaju li ga ljudi i dalje diljem svijeta po ulozi Philippea?



''Da, da, svakako. To se stalno događa. Čuo sam dijete na ulici kako govori ocu: Mislio sam da on ne može hodati. Film je bio tako uspješan, za glumca je to sjajno. Nakon toga, možete zamisliti, bio sam u Moskvi u restoranu, donijeli su mi kavijar da mi čestitaju. U Pekingu su me zaustavljali na ulici, u Njemačkoj je film bio uspješan.

Smatram da sam imao sreće s tim filmom'', rekao je glumac.



Cluzetovu glumu uspoređuju s onom holivudskog glumca Dustina Hoffmana, iako je znatno mlađi. Samozatajan i skroman, Francois je vješt u humoru kao i u drami, a poput Hoffmana, ima mogućnost da izrazima lica mijenja raspoloženja i pretvara se u različite likove u trenu oka.

''Zanimanje glumca obogatilo me humano i kulturno. S osam godina prodavao sam novine, ali dobio sam kožnu bolest od tinte. Priča nije zanimljiva, ali dobio sam ekcem zbog tinte iz novina kad sam imao osam godina. Poznajem ovaj način života bolje od ostalih. To je bila moja snaga. Ovaj me posao ponizio i učinio skromnim. Ovo me zanimanje obogatilo jer nisam dopustio da me to zaustavi'', rekao je.



Gluma je mladom Françoisu omogućila bijeg od stvarnosti i pružila priliku da stvori vlastitu osobnost, a ljubav mu je, kaže, omogućila da postigne sreću.



''Kad sam glumio u predstavi Molierea, morao sam pročitati djelo.

Ali kad sam ga pročitao, otkrio sam da je remek-djelo. Otkrio sam filozofiju, način života. To me obogatilo kulturno. Ja sam kakav sam i uvijek bio. Neću se mijenjati. Ne moram se uvjeravati da sam dobar glumac. Ja to znam. Znao sam to otkad sam bio mali. Imao sam sreće jer sam imao predispozicije. Imam dvije ruke, dvije noge, glas koji funkcionira. Znam da sam imao sreće. Zato mi je toliko stalo podijeliti to. Jer znam kakve učinke to može imati'', priča.



Za razliku od njegovog kolege iz Nedodirljivih, Omara Sya, nije iskoristiio priliku za odlazak u Holivud, Cluzet radi isključivo u Francuskoj. Glavna je zvijezda kod kuće, vlasnik je francuskog oskara, prestižne nagrade za najboljeg glumca.



''Neki misle da je teško raditi sa mnom jer sam poznat. Redatelji često upozoravaju na mene, ali ne, ja sam poput svih. Nisam imao ništa prije. Volim svoje zanimanje jer mislim da je važno unijeti život.

Glumac na sceni ili na pozornici mora unijeti život. Većina ih nije takva, zato ja nastavljam dalje. Glumac nije netko tko igra ulogu. Amateri to rade. Mi profesionalci ne igramo ulogu jer je to lažnjak. Moramo živjeti ulogu. A da biste živjeli, morate biti potpuno slobodni'', zaključio je.

Cluzeta ćemo uskoro gledati u francuskom filmu ''Kitchen Brigade'', a cijeli intervju pogledajte u prilogu In magazina.

