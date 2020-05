Glumac Slavko Sobin gotovo nikad javno ne govori o privatnom životu no samo za IN Magazin otkriva da mu je u ljubavi sve baš onako kako treba biti, da mu je već dugo lijepo i da uživa. Nedavno je tu svoju životnu idilu preselio daleko od gužvi grada, na osamu u šumi gdje obnavlja svoju novu kuću i uzgaja povrće.

Slavko Sobin odlučio se za veliku promjenu u svojem životu. Užurbanu vrevu grada zamijenio je kućom daleko od gužvi i stresa. Njegov novi dom još se uređuje a užurbano radi i u vrtu.



''Kad dođeš tu, sve ti stane. Otvori se srce, stane vrijeme, dolaze ti psi od tvojih prijatelja na čuvanje jer eto možeš i tako'', govori i dodaje.



''Ja puno vremena i onako provodim u prirodi, što sa psima, što rekreacijski. Nisam se ja povukao, ja ovu kuću zamišljam kao mjesto gdje će itekako puno ljudi dolaziti, prolaziti, boraviti'', rekao nam je.



Iako oko uređenja nove kuće ima itekako mnogo posla pa mu nije dosadno, ipak mu nedostaje rad ispred kamera i na kazališnim daskama.



''Iskreno, mene već lagano dovodi do ludila jer sam navikao raditi i volim raditi i malo se osjećam beskorisno. Možda zato sadim kelj da ne bih nešto stvorio'', priča.



Stvorio je ovaj glumac brojne likove rasprodanih predstava i gledanih TV serija. No o njegovom privatnom životu malo znamo.



''Trenutno mi je privatni život OK. Već dugo mi je privatni život OK, onako fino lijepo ravna crta kako treba biti i ne zamaram se time. Sve je lijepo, eto. Čak si dobio neku informaciju koju drugi ne dobiju! Progovorio sam o tome'', zaključio je.



Našalio se glumac na svoj račun budući da gotovo nikad ne govori o privatnom životu. Dok ne krije da u poslu ima velike planove, na privatnom planu još nije skovao detaljan plan i program.



''A nemam pojma, nemam pojma. Imam dane kad mislim da starost trebaš doživjeti u paru, u sreći, djeca, obitelj, a imam dane kada mi se ne da, kad bi najrađe s ruksakom otišao na Tibet i tamo se penjao, tamo zaglavio u nekom kamenu i tako umro. Ne znam, tu sam baš ono, neodlučan sam'', iskreno kaže.



U kojem god ga smjeru život odveo, nema sumnje, njegovi će vrtovi uvijek biti puni sočnih šarenih plodova.

