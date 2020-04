Sve što dotakne, Slavko Sobin pretvori ne baš u zlato, ali nije ni daleko. Predstave su mu rasprodane, pobijedio je u Plesu sa zvijezdama, oduševljava na malim ekranima. Ovaj uspješni kazališni i televizijski glumac ima dobar razlog zašto u izolaciji uči talijanski, dok mu društvo rade njegovi psi Buba i Mara.

Briljira u TV serijama, oduševljava na kazališnim daskama, pleše ko Travolta, a pritom je skroman i uvijek spreman pomoći. Nema dvojbi zašto je Slavko Sobin jedno od omiljenih poznatih domaćih lica. Nakon prezaposlenog razdoblja glumcu izolacija i ne pada tako teško.

''Ne samo da mi odgovara trenutačno, nego kako sam taman izašao iz nekog perioda od tri godine gdje sam imao čak malo previše ambicija i previše si nabio tempo, savršeno da me je nešto malo zaustavilo'', govori nam Slavko.

Iako je pred brojnim njegovim kolegama i slobodnim umjetnicima, koji ovise o honorarima, neizvjesno vrijeme, Slavko nema razloga za brigu.

''Privilegiran sam u smislu da imam krov nad glavom, imam nešto ušteđeno, tako da još uvijek mogu ovo zamišljati kao produženi vikend. Iako sam naravno svjestan koje se sve grozote događaju i imam apsolutno empatije za to, ali baš zbog toga ne želim govoriti da je meni teško. Nije mi teško'', zaključuje.

Dani lakše prolaze jer mu društvo rade njegove dvije mezimice Buba i Mara.

''Idemo na trčanje u šumu koja je na rubu Zagreba, najdalje što možemo doći, najizoliranije, jako pazim na socijalni kontakt. Isto to ponovimo i navečer, po danu spavaju. Razumijem poruku 'ostani doma', u potpunosti se s njom slažem ali moram reći da sam ja pobornik i ovog dijela gdje su nam šetnja i rekreacija i dalje dopušteni. Naravno, ako ne možeš shvatit tu poantu da u šetnji moraš držat distancu, onda ostani doma'', objašnjava.

A kada smo doma, mnogi iz dosade prečesto posežu u hladnjak. Sobin nije jedan od njih.

''Ne, nisam. Ne podržavam prežderavanje nikad. Mislim da sam to jednom baš o tome pričao. Jedem zdravo, jedem umjereno. Doduše moram priznati da sam maloprije pojeo cijelu sirnicu i malo češće poželim slatko i dopustim si slatko. Ali to i dalje nije prežderavanje... Četiri-pet pudinga za večeru, to je sve OK, kako da ti kažem'', smije se.

Vrijeme u izolaciji Slavko je odlučio iskoristiti u potpunosti. Oduvijek je želio naučiti talijanski jezik, a sada ima dobar razlog za to.

''Ja sam prije nego što je počela korona, doslovno dan prije nego što je zamrznuta Italija, trebao ići u Rim na sastanak s jednim redateljem jer sam dobio ulogu u talijanskoj seriji. Zbog toga sam htio učiti talijanski. Sve je to sad propalo, ja se nadam da je samo na čekanju, da nije sasvim propalo. Ali sam iskoristio ovo da naučim talijanski. Učim preko interneta s profesoricom uživo koja se spoji u školi u Splitu'', priča.

Iako talijanski uči tek nekoliko dana, odlučili smo malo testirati njegovo znanje, a kako je to izgledalo, pogledajte u našem videu.

Morat će ponoviti neke lekcije, no više nego dobro pamti nezaboravne trenutke na snimanjima serije ''Drugo ime ljubavi''.

''Upoznao sam krasne ljude. Užasno smo se smijali i to pred kraj sve više. Pogotovo taj zadnji tjedan kad smo odlučili ugasiti ranije i kad više nismo ni znali bismo li trebali biti tu ili ne bi. Nekako smo svi potegli, svi smo dizali atmosferu'', prisjeća se.

Atmosferu u izolaciji Slavko podiže i redovitim treniranjem kod kuće, tako da mu nije dosadno. Bio bi sretan kad bismo iz cijele ove priče svi izašli barem malo mudriji.

''Sad to zvuči kao širi klišej i kako ja nešto pametujem, ali stvarno da vidimo bez čega možemo u životu, bez čega ne možemo. Da sagledamo malo u sebe i da ostanemo pozitivni u tome svemu. Pozitivno je glupa riječ u ovom svemu, ali znate šta mislim.

Ja se čujem više s prijateljima nego ikad u životu. I treba ovo izdržati. Super je kod koronavirusa što ja upravo dajem intervju u boksama, samo se to ne vidi'', objašnjava.

U nadi da ćemo što prije kraju privesti ovo neugodno razdoblje života, glumac poručuje...

''Ostani doma! Prošeći ako si dovoljno pametan da držiš distancu, ali ko Boga te molim - ostani doma da ovo što prije prođe'', poručio je.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.