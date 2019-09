Miljenici publike i pobjednički par Plesa sa zvijezdama Slavko Sobin i Gabriela Pilić nisu dugo izdržali jedno bez drugoga te se vraćaju na plesni podij. Ovog puta u plesnoj predstavi naziva ''Zapleši'', koja stiže u vaše gradove. Mi smo zavirili na njihove plesačke probe i saznali koju je tajnu Slavko pomno skrivao od Gabriele.

Čini se kako Slavko još uvijek nije objesio svoje plesačke cipele o klin pa smo ga s omiljenom partnericom Gabrijelom zatekli na plesnoj probi. Ovoga puta spojili su njegove dvije ljubavi - glumu i ples te spremaju plesnu predstavu.

''To je predstava Hrvatskog sportskog plesnog saveza, evo piše mi tu, ne bih inače znao puni naziv koja će ići po nekoliko gradova u Hrvatskoj i promovirat će ples kao izvanredan hobi, sport, način provođenja vremena, meni je taj ples zapravo dosta dao ove godine pa sad je vrijeme da vratim'', priča nam Slavko.

Svojim energičnim nastupima u Plesu za zvijezdama zasigurno su mnoge inspirirali, no do jedne je skupine danas doista teško doprijeti, a to su oni najmanji.

''Pa u biti su klinci dosta manje zainteresirani nego u neko vrijeme kad sam ja počinjala plesati, pogotovo onaj prvi bum starog Plesa sa zvijezdama. Mislim da u manje zainteresirani za bilo koji vid aktivnosti jer jako puno vremena provode na tim tabletima, mobitelima, laptopima'', objašnjava nam Gabriela.



I upravo je to ideja ove predstave da gostujemo u gradovima u kojima imamo sportske klubove i da potaknemo tu djecu iz tih gradova da se prisjete Plesa sa zvijezdama i ako im se ta aktivnost sviđa da se upišu na ples i bave time.



''Ja sam siguran da je klincima, dečkima, super vidjet frajere kako plešu pa možda kažu, nije to samo za curice. Mislim da ćemo nakon ovog projekta vidjet jedan bolji rezultat i konkretniju statistiku'', govori nam Gabriela.

Iako je to dosad držao za sebe, čak se i on već kao dječak okušao u plesu.

''Iskreno, ja sam čak u jednom trenu upisao akrobatski rock'n'roll, ali sam išao možda tri tjedna, kao dijete sam imao stvarno puno aktivnosti, jezika, violine tako da nisam stizao, ali uvijek mi je ples bio jedan interesantan vid izražavanja'', otkrio nam je Slavko.

A brojni benefiti plesa, osim dobre zabave, najbolja su mu reklama.

''Dobra figura tijela to definitivno. I mislim da smo psihološki jako razvijeni jer provodimo vrijeme u paru i moram bit onak dosta educirani po tom pitanju da bismo mogli funkcionirat u takvom odnosu koji se može usporedit sa brakom'', smatra Slavko.

A ovaj njihov plesni brak funkcionira savršeno.

''Sad je dobro, sad se ne vidimo, sad smo na nekoj pauzi. Sad smo veza na daljinu, brak na daljinu. Dobro ovo je nama bilo kratko 6 mjeseci'', kažu nam.

Još ih kratko vrijeme dijeli od premijere predstave u Zagrebu 16-og rujna, nakon čega slijede Samobor, Varaždin, Sisak i Split.

''Htjeli su me zakinuti, htjeli su da ja samo tu nešto stojim i pričam i budem kao Slavko. Da ga ne opterećuje previše, da ipak samo glumi. Ali onda dođem na probu, pa mi ti tu nešto plešemo, a ja pitam pa dobro di ja plešem. Tako da smo jučer počeli lagano ubacivat neke koreografije, ja jedva čekam.'', otkriva nam Gabriela.

Sigurni smo kako će Slavko biti jednako dobar mentor i potpora kao što je Gabrijela bila njemu cijelo ovo vrijeme te jedva čekamo da nas uvedu u rasplesanu jesen.

