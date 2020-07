Drage dame, za vas smo pripremili listu najpoželjnijih domaćih Apolona koji su, osim isklesanih pločica, vlasnici i svjetskih rekorda, zlatnih medalja i titula šampiona. Tko su Hrvati koje kao da je klesao sam Mihelangelo, a koji svojim talentom, čeličnom voljom i šarmantim osmijehom pomiču granice i mogu biti uzor mladima, otkrivamo u sljedećim minutama.

Ako ste se pitali koliko trbušnjaka na dan treba napraviti za ovakav trbuh - evo odgovora!

"Dnevno napravim tisuću ili više ponavljanja vježbi za trbuh", sa smješkom nam je otkrio pobjednik Supertalenta 2016. godine Petar Bruno Basić.

On je sve tada oduševio svojim akrobacijama na šipki. U međuvremenu je odslužio dragovoljno vojno osposobljavanje a ovaj simpatični vlasnik nevjerojatno isklesanog trbuha priznaje da ljudi, zbog njegove ekstremne volje i predanosti, često pomisle da je lud.

Često kažu ''Nije baš svoj, trenira rano ujutro, ja idem na posao i vidim ga kako trči!'' Al dobro, naviknuo sam na to", priznaje Petar.

Čelična volja, ali i isklesani mišići, krase i našeg sljedećeg đentlmena kojem bi dame rado namignule. Riječki ekstremni sportaš, pustolov i trener Vitomir Maričić, vlasnik je svjetskih rekorda u više ronilačkih disciplina.

"Prvenstveno to je jedan menalni sport. Ja bih rekao da će na natjecanje 90 posto stvari odlučiti glava, a ne fizička sprema ali naravno i fizička sprema mora biti vrhunska", zaključio je Vitomir.

Kada bi im chef David Skoko u ovakvom izdanju poslužio večeru koju je sam pripremio, mnoge bi dame mogle samo pasti u nesvijest. Atraktivni kuhar nerijetko oduzima dah i svojim sarmama.

"Kad se hoću malo isfurati u kuhinji onda radim male sarmice japrake, ovako i onako. Motam ih, ne samo u kupus, nego i u kelj i u raštiku i u blitvu i u list loze, pogotovo kad beremo mlade listove loze koji budu mekani i fini i to bude super", ispričao nam je David.

Domagoj Puljić prvi je Hrvat koji se okitio svim trima medaljama na spartanskim utrkama, koje uključuju svladavanje najzahtjevnijih prepreka poput živog blata, ledenog jezera i drugih nemogućih zadataka, ali njemu ništa nije teško. Uz isklesane pločice ovaj Spartanac uživa i u bračnoj idili sa suprugom i četvero klinaca.

"Klinci su i bit cijele ove priče. Zbog njih iskreno ovo sve i radim. Kad sam vidio njihov žar u očima kad su vidjeli medalju, da je to njima toliko značilo, meni je bilo to je to! S tim se moram bavit, prije utrke imamo tisuću priča, tu se radi o nekoj zvijeri koju mi tražimo, tata traži, ratnik i to. Do toga kad donesem tu medalju da sam pobijedio tu zvijer, imamo tisuću priča. U biti to mi je nagrada", priznao je Domagoj.

Tijelom kao da ga je klesao sam Michelangelo može se pohvaliti i glumac Slavko Sobin. Jedan od naših najzaposlenijih glumaca vrijeme najradije provodi u svojoj zelenoj oazi, daleko od gradske vreve.

"To kad dođeš tu sve ti stane. Otvori se srce, stane vrijeme, dolaze ti psi od tvojih prijatelja na čuvanje, jer eto možeš.

Vesna je moja prijateljica tu iz ovog neodređenog mjesta na kojem se nalazimo i ona će me naučiti sve što trebam znat jer naravno ne znam ništa. Jer sam ja gradsko dijete privilegirano koji ni dana u životu nije kopalo ni radilo pravi posao", priznao je Slavko.

Ljubiteljice popularnog ljetnog sporta dobro znaju da je ovaj plavušan zlatni s prvenstva Hrvatske u odbojci na pijesku, a vi sada znate zašto biste trebale na njegovim sljedećim utakmicama navijati iz sveg glasa.

"Odbojka na pijesku je jedan jako interesantan sport jer je jako atraktivan, utakmice su kratke, najčešće 25 do 40 minuta traju utakmice i sve se nekako jako brzo odvija", ispričao nam je Petar Pribanić.

Osobni trener i model Drago Pezić sve je traženije lice, i to ne samo zbog šarmantnog osmijeha i prodornog pogleda, nego i zbog pločica koje ubrzavaju puls. Na istraživanja da žene kod frajera više vole pivski trbuščić, a manje six pack, samo se nasmije.

"Pa realno, mislim da žene više... Da je bolje vidjeti muškarca koji drži do sebe, ne baš koji je tako zapušten. Ispreno, po meni mislim da se više lože na te sa six packom", zaključio je Drago.

Iako većinu vremena provode ispod površine, domaćim se vaterpolistima sve oprašta kad izrone na kopno. Mlade snage domaćeg vaterpola djeluju obećavajuće.

"Pa ne znam! Ništa posebno! Vjerojatno bi bolje reagirale da kažem da sam nogometaš, hahaha! To je prije možda bilo atraktivno, sad baš i nije. Pa nisam baš primjetio da je tu sad neka pažnja velika ali eto ako vi tako kažete, ne znam", izjavili su nam atraktivni vaterpolisti Franko Lazić, Aljoša Kunac i Lovre Miloš.

Ovdje završavamo listu isklesanih frajera i odlazimo po neko osvježavajuće piće, kako ne bi došlo do pregrijavanja sustava.