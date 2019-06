Još se uvijek sliježu dojmovi nakon spektakularne finalne emisije ''Plesa sa zvijezdama'' a slavodobitnici Slavko i Gabriela pomalo postaju svjesni da su izašli kao pobjednici.

Za Slavka i Gabrielu ova je plesna avantura dobila najljepši mogući kraj - podignuli su pobjedničke statue.

Da su kao stvoreni jedno za drugo, osjetili su već na prvoj audiciji za show.



''S njom sam prvom probao i nešto je postojalo u tom, mi imamo sličnu energiju, a kad se dvije slične energije nađu onda to ne možeš to sakriti, ne možeš to ne osjetiti'', rekao nam je Slavko.



''Od prvog kontakta je to nekako sjelo. Skužili smo da imamo tu neku istu spiku, zezanciju. Imali smo sad u prilogu u finalu, u jednom od priloga je bila snimka naša s audicije, pogledao sam to i baš sam promislio pa mi smo na prvi prvi kontakt imali tu plesnu kemiju'', pričaju nam.

Nema mnogo odmora za ovaj uigrani duo. Dan nakon pobjede vratili su se svojim poslovima. Slavka čekaju nova glumačka ostvarenja, a Gabriela nastavlja podučavati u više plesnih škola i klubova, od sportaša do rekreativaca.Trenuci koje su proživjeli u showu pamtit će cijeli život, a pobjednički pehari već su dobili počasno mjesto.''Moj pehar ide u Split kod mojih roditelja jer ga je mama uzela već. Mama je već odlučila gdje ide. Ja sam minimalist, ne volim puno stvari u stanu'', otkrio nam je Slavko, dok Gabriela ipak ima police za takve stvari.

''Malo ću ga izdvojiti da je u prvom redu jer je ipak najnoviji i mogla bi reći da mi je u TOP3 najdraža trofeja'', otkrila nam je Gabriela.



Čini se da će i Slavko i Gabi morati napraviti još mjesta na tim policama sretnih sjećanja jer, nema sumnje, nove pobjede stižu uskoro.

