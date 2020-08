Uspraviti se ponekad i nije tako jednostavno, osobito ako je muškarac pored vas niži. Visoke žene zbog svojih nižih partnera spremne su odustati od potpetica, ali je li to zaista nužno? Mnogo je parova u kojima su žene više i pri tome izgledaju dobro, uostalom uvjerite se i sami.

Neki od parova koje ćemo spomenuti u našem pregledu više nisu skupa, no njihova ljubav već je ušla u showbizz anale. Svakako je jedna od najznačajnijih veza u kojima je žena veća od muškarca bila ona između Slavice i Bernija Ecclestona. No činjenica da je značajno viša Slavicu nikad nije spriječila da nosi visoke potpetice.

I Nicole Kidman u oba svoja braka bila je viša od svojih odabranika. U prvom braku s Tomom Cruiseom izbjegavala je visoke potpetice, pa je nakon što su se rastali priznala kako je sretna jer napokon može ponovno nositi štikle. U braku s contry pjevačem Keithom Urbanom, već je četrnaest godina i izgleda kako je promijenila taktiku. Ovaj put ne suspreže se od nošenja štikli. Izgleda da je to puno bolja formula, jer par je sretan još i danas.

"Ja mislim da ljubav ne poznaje granice. Danas je kompatibilnost partnera prva stvar ako je to u redu, sve se drugo nadoknadi na ovaj ili onaj način. Dosta mojih prijateljica modela onda nosi niske cipele i riješen problem", izjavila je modna dizajnerica Kristina Burja.

Ramija Maleeka i holivudsku miljenicu Lucy Boynton dijeli nekoliko centimetara u njezinu korist. Osobito kada nosi visoke potpetice. No čini se kako to glumca kojeg pamtimo kao izvrsnog Freddyja Mercuryja ni najmanje ne dira.

I vremešni Tomi Hilfiger ruši predrasude. Supruga je od njega značajno mlađa, ali i viša. Što nikako ne predstavlja problem. Jednom drugom su najbolje društvo što su nam i potvrdili tijekom svojeg odmora u Dubrovniku.

Vidjeti Carlu Bruni u niskim potpeticama prije udaje za Nicolasa Sarkozyja bilo je nemoguće. Zbog devet centimetara koji ih dijele njezin zaštitni znak bivše francuske prve dame postale su mokasinke.

"Ona je nosila balerinkice, pazilo se na tu visinu da se ne bi slučajno njegov ego povrijedio", izjavio je model Josip Tešija.

Američki pjevač i glumac, Nick Jonas oženio je glumicu Priyanku Chopru. Nekoliko centimetara koji ih dijele nije im predstavljao nikakav problem. U Hrvatskoj nismo primjetili neki slavni par u kojem je muškarac niži od žene. No pjevačica Ivana Banfić priznaje kako je prva simpatija, još u osnovnoj školi, bila viša od nje.

"Mislim da je to bio šesti razred, prva simpatija. On je bio niži od mene za glavu. Ja bih se vozala na biciklu, a on bi pored mene hodao i onda smo bili taman, haha", prisjetila se Ivana.

U svakom slučaju pokušajte se ne osvrtati na mišljenje okoline, nego se usmjerite na ono što je u srcu. Jer to je jedini ispravan odabir.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.