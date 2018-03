Škoro, Janica, Ana Rucner, Sandra Perković... Oni su ušli u političke zavrzlame Lijepe naše!

Prate li domaće zvijezde političke zavrzlame i jesu li razmišljali kakvi bi oni bili u saborskim klupama? Škoro, Janica, Ana Rucner, Sandra Perković... Samo su neka od imena koja su svjetla reflektora zamijenila politikom. Evo što domaće zvijezde misle o političarima.

Glumica Cynthia Nixon, dobro nam znana kao Miranda iz serije "Sex and the City", baca se u političke vode. Želi biti guvernerka New Yorka. "Pa zašto ne, ako ima dobar program, sigurno je elokventna, sigurno da je jer ne bi bila glumica da nije", rekla je Nixon. "Ameri su onako pomalo naivan narod, kad im je već predsjenik Trump, Bože sačuvaj, ne bi me čudilo da ona može... ali ona je možda puno pametnija od njega, dobra je glumica", dodala je Ankica Dobrić.

U politiku su se, nakon ili za vrijeme svojih već uspješnih karijera, otisnule i brojne domaće zvijezde. Skijašica Janica Kostelić, bacačica diska Sandra Perković, glumac Zlatko Vitez, violončelistica Ana Rucner, borac Mirko Filipović, Miss Hrvatske Katarina Prnjak. Svi su oni svjetla showbizza svojevremeno zamjenili politikom.

"Kod nas je politika isplativa. Vjerojatno su imali neku dobru računicu", smatra Dobrić. Od domaćih zvijezda politikom se bavio i Miroslav Škoro. Bio je u diplomaciji, a 2007. ušao je u Sabor te bio kandidat za gradonačelnika Osijeka.

"Moje kratkotrajno bavljenje politikom je uvijek bilo obilježeno time da sam ja pjevač, kao da imam kugu! Generalno gledano, mi smo ljudi koji se jako vole dijeliti. Kao da nas ima milijardu pa vi ste ovo, vi ste ono...", priča Škoro. Svoju je saborsku plaću davao u humanitarne svrhe te nije koristio nijednu saborsku privilegiju. Bavljenje politikom ne bi trebalo biti rezervirano samo za politologe, liječnike, profesore... Umjetnici raspolažu onim što drugi nemaju, kaže.

Ankica Dobrić i Ivana Delač Đolo u politiku se ne bi upuštale, dok Nikolina Ristović smatra da žene jesu bolji vođe i diplomati od muškaraca. Kaže kako se ne bi ogradila ni od mogućnosti da se i sama jednog dana baci u politiku. "Pa ja se trudim u svemu čega se prihvatim biti dobra pa jednog dana ukoliko ću biti premijerka, bit ću jako dobra. eto, glasajte za mene", komentirala je Ristović.

Što su nam još otkrile naše dame, provjerite u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.