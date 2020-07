Glumica Zdenka Heršak, vedri duh zagrebačkog kazališta, preminula je u petak u Zagrebu u 92. godini. Njezini kolege opisuju je kao glumicu koja je život shvaćala kao igru u koju je uvijek ulazila otvorena srca. Prisjetili smo se njezina razgovora za IN Magazin kada nam je otkrila kako i u mirovini nikada nije mirovala, već je uživala u pisanju knjiga, od kojih su neki dijelovi bili posvećeni i njezinim udvaračima.

U 92. godini napustila nas je glumica Zdenka Heršak, vječni vedri duh kazališta Gavella. Preživjela je dva rata, točan broj brakova nikada nije otkrila, ali se zna da se udavala 4 ili 5 puta. Živjela je u oskudici, ali i bogatstvu, u hotelima, o kojima su drugi u to vrijeme mogli samo sanjati. Bila je velika glumačka zvijezda, ali to nije njezina najveća posebnost. Žena je koja je oduvijek bila lišena malograđanstva i konvencionalnosti i od koje mlade žene, glumice ili ne, mogu mnogo naučiti.



"Ja sam imala savršeni život, imala sam obilje puno sam poutovala i to mi je dosta", zaključila je jednom prilikom.



Iako je kratko nastupala kao balerina, nakon osnutka Gavelle, prije više od 60 godina, pridružuje se njegovu ansamblu, čijom je članicom ostala sve do odlaska u mirovinu. Glumila je u više od 60 filmova i serija.



"U početku sam se bojala tragičnih uloga jer sam se bojala da će one ostati u meni usađene u moju memoriju i da ih se neđu moći riješti", priznala je.



U devetom je desetljeću života bila aktivnija nego ikad. Nakon što je glumi odlučila reći zbogom, posvetila se novoj strasti - pisanju. Objavila je desetke knjiga, a prvi roman naslova 'Moj život putuje' njezina je autobiografija, u kojoj je bez ustezanja govorila o svojim ljubavima. Muškarci su je, sudeći prema svemu, jednostavno obožavali.



"Muška energija je jako potrebna ženi. Ja sam razmišljala zašto su se tako ljepili na mene, mislim da je to bilo zato kaj sam bila šutljiva. Ja sam šutila i išla sam iza, nikad napred i tako kad bi me sretali mislili su da sam žena njihovog života. I tako su svi mislili da me mogu stvarati, svi po svojim načelima i tu je uvijek bilo zabluda", sa smiješkom se prisjetila Zdenka.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.