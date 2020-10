Domaća publika Sinišu Ružića zavoljela je u ulozi načelnika policije Tome Bobana u popularnoj seriji "Na granici", ali i kao jednog od kandidata u showu "Tvoje lice zvuči poznato". Sada pak srca osvaja kao romantični Kruno Bajić u seriji "Dar Mar". Koliko nalikuje na svoj lik, ali i kakvu tajnu skriva od supruge, otkrio je našoj ekipi.

Glumački posao prilično je uzbudljiv, pa tako i da postaneš stomatolog. A upravo je to uloga Siniše Ružića u seriji "Dar Mar".

"Možda sam slično kao Kruno. Odan, volio bih da je oko njega sve u savršenom redu, da su svi zadovoljni, da nema nikakvih problema. Ja ne volim jednostavno probleme. Meni je to grozno", priznaje Siniša.

Koje vam je najveće životno postignuće?

"Moje najveće životno postignuće je moja obitelj. Moja žena Sanda, moj sin Robert Ivan i naša sreća i zajedništvo. A ovo drugo je posao došao u to sve skupa. Ali mislim si ono već imam 51 godinu pa nemam više pravo da budem grozan u svom poslu, valjda sam nešto naučio", zaključio je Siniša.

Njegov lik Kruno pred suprugom u seriji nema nikakvih tajni, a ima li ih Siniša u stvarnom životu?

"Moja supruga ne zna da ja nekad, a dobro sad možda to ne bih trebao reći, ali ja ne samo da se dignem po noći pa jedem šunku, sir, kruh i tako dalje. Nego onda još pojedem i sladoled i kolače i čokoladu i tako dalje i onda nastojim to sve zataškati da se uopće ne vidi da je to bilo", priznao nam je.

Zaljubljeni Kruno idealan je suprug ako se pita mještanke Dizmova. No kad je kuhinja u pitanju bolji je?

"Siniša bolje kuha, sigurno, istražujem i počeo sam kuhati u zadnje vrijeme, ustvari mogao bih dobiti ulogu nekog kuhara u zadnje vrijeme", zaključio je Siniša.

Što sve Krunu, ali i mještane Dizmova još očekuje te kako će proći zabava na kojoj se prikupljaju donacije za Ljubinu otkupninu ne propustite pogledati u novoj epizodi serije "Dar Mar" večeras u 21:15 na Novoj TV!

