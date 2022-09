U Zagrebu je održana premijera dokumentarnog filma o Miroslavu Ćiri Blaževiću koji otkriva javnosti manje poznatu stranu ovog nogometnog trenera. Na premijeru su ga došli podržati članovi obitelji i prijatelji. Njegov sin Miroslav otkrio nam je kakav odnos ima s tatom, a glumac Emir Hadžihafizbegović pokazao koji je skupocjeni poklon dobio od prijatelja Ćire.

"Kako je Ćiro Blažević?" pitanje je koje su mu postavljali mnogi na premijeri dokumentarnog filma o njegovu životu, a Ćiru ni u borbi s karcinomom optimizam ne napušta.

"Dijagnoza mi je grozna, ali ja se ne dam. Imam sedam metastaza, ali sam ja primjer za sve one nesretnike da im poručim borite se, nema nepobjedivih, rak nije nepobjediv! Imam ipak 87 godina i, vjerujte mi, ni u najvećem optičkom raspoloženju nisam vjerovao da ću to doživjet", kazao je Ćiro za IN Magazin.

Film o Ćiri redateljice Irene Škorić donosi nepoznate detalje iz njegove biografije iako je, kako sam kaže, malo toga ostalo nepoznato.

"Puno je stvari koje ne znamo o Ćiri. Iz njegovog intimnog obiteljskog kuta smo saznali neke nove stvari, od članova njegove familije", objasnila je Škorić.

"50 godina sam se uistinu trudio da učinim zadovoljstvo mom narodu i bez lažne skromnosti mislim da sam u mnogome uspio", govori Ćiro.

A na premijeri filma došao ga je podržati i njegov sin.

"On nije samo moj otac, on otac nacije, on je otac igrača, on ima svojih sinova", priča Miroslav Blažević junior koji nosi isto ime kao otac pa ga redovito pitaju što mu je Ćiro.

"Pitaju me, kako da ne, to je ime koje zahtjeva, koliko god ga je teško nositi, toliko ga je i lako nositi", priznaje.

Osim Miroslava, trener svih trenera ima još dvije kćeri, a odgoju djece u najvećoj mjeri bila je posvećena njegova supruga.

"On nije imao previše vremena bit tu, koliko god je mogao bit, bio je. Majka nas je odgojila, ali je njegov autoritet uvijek bio tu", priča Ćirin sin.

A uvijek je Ćiro tu i kad god netko poželi autogram, fotografiju ili jednostavno razgovarati s njim.

"To je ono što me drži. Nikad se nije moglo dogoditi da se netko hoće slikat na koncu intervjua i da ja to odbijem. Ja bi platio svakom tko se hoće sa mnom slikat", govori Ćiro.

Na pitanje što ga je tijekom duge i uspješne karijere najviše motiviralo, otkriva:

"Moje siromašno djetinjstvo je bilo moj poriv", priznaje.

Njegov dugogodišnji prijatelj je glumac Emir Hadžihafizbegović koji je samo zbog premijere stigao iz Sarajeva.

"Ta vrsta fenomena jednostavnog, prizemljenog, a zapravo velikog čovjeka je mene uvijek fascinirala. Ja Ćiru znam skoro 35 godina i uvijek mi je bio privilegij bit u njegovom društvu. Beskrajno ga volim i cijenim", govori Hadžihafizbegović.

A cijeni ga toliko da ga naziva i drugi tata.

"Meni je 60 godina, njemu je dosta više, ali evo na ruci je sat koji mi je on poklonio", pohvalio se skupocjenim darom, a otkrio je i njegovu cijenu.

"Dao je 10 tisuća eura, što ga ne bih nosio", dodao je.

Brojne osobe iz javnog života došle su pogledati film, ali od nogometaša ni "n". Gotovo nijedan se nije pojavio na premijeri, a teško je povjerovati da su baš svi bili zauzeti.

Trener koji je zadužio hrvatski nogomet, osim po sportskim uspjesima, dobro zna po čemu bi volio da ga se pamti.

"Da sam bio dobar čovjek. Da nikom nisam napravio nikakvo zlo, nikad se ni sa kim nisam posvađao. Ja volim ljude, i oni mene vole, hvala bogu", kazao je legendarni Ćiro.

