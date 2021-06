Zvijezde često drastično mijenjaju svoj stil, no poznate Hrvatice iz naše sljedeće priče potpuno su se promijenile iznutra. Simona Mijoković, nekada Gotovac, živjela je prilično turbulentno, a onda je smisao života pronašla u vjeri i mirnom životu sa suprugom i četvero djece. Drastično su svoj život promijenile i Aleksandra Grdić, Ella Dvornik i Nives Celzijus. Kako su njihovi životi izgledali na početku karijera, a kako danas, pogledajte u prilogu IN Magazina.

Tko se ne sjeća osmijeha, o kojemu su izvještavali medijski stupci, emisije, pa čak je i Dnevnik izvještavao o dogodovštinama ove dame. Simona Mijoković, tada Gotovac, bila je manekenka čiji smo život pratili u stopu i uživali u svakoj sekundi njezina turbulentnog života.

"Simona je 2005. godine proglašena Kraljicom Hrvatske, u to vrijeme ona i njezin Ante su punili stranice tabloida cijele Hrvatske, svi su ih pratili u korak. Imali su čak i svoj reality show. Kasnije su oboje priznali da su vodili dosta turbulentan život", prisjetila se novinarka showbuzz.hr Đurđica Sarjanović.

"Bilo je jako zanimljivo jer su oni iz dana u dan servirali svakakve pikanterije i onda smo morali selektirati što ćemo taj dan objaviti", otkrila je novinarka Danijela Ana Morić.

A onda je prije devet godina Simona shvatila da to više nije put kojim želi ići. Upoznala je Isusa.



"Devet godina prošlo, devet godina od kad si me pozvao, devet godina od kad si me izbavio iz ponora zla i grijeha, oprostio moje opačine i sablazni. Pozvao me da te slijedim", poručila je Simona.

"Simona je doživjela, ja bih rekla, prosvjetljenje. Ona je upoznala tu jednu duhovnu stranu života, okrenula se crkvi, vjeri. U tome je pronašla svoje ispunjenje, mir", zaključila je Danijela Ana.

"Sa suprugom Stanislavom danas živi u Austriji i često je u posljednje vrijeme naglašavala upravo tu vjeru i da je to u potpunosti obuzelo njen život", dodala je Đurđica.

Još je jedna dama kroz godine svoje karijere pokazala da se itekako promijenila.

"Nives Celzijus je svoju karijeru započela kao seks bomba, bila je poznata pod nadimkom Cica Kaubojka, tada su je ljudi doživljavali samo kao seksualni objekt zapravo, ali se sve otada naravno promijenilo", izjavila je Đurđica.

"Ona je zapravo vrlo svestrana osoba u kojoj čuči mnoštvo talenata i samo je to odjedanput izašlo iz nje van", zaključila je Danijela Ana.

Potpunu transformaciju, kako izvana tako i iznutra, je prošla i Ella Dvornik. Javnost ju je upoznala kao ne baš obećavajući slučaj.

"Puna tih nekih pirsinga, šerena kosa, odjeća strgana, malo bi bila Lolita, pa bi malo bila pankerica, rockerica, kao da se tražila. I zapravo su ljudi o njoj imali mišljenje ili plus ili minus, to jest ili su je voljeli ili je nisu voljeli. Kao i sva ostala djeca poznatih roditelja ona uvijek imala etiketu ''kćer kralja funka'' i uvijek je imala tu naljepnicu ''ona je poznata jer je od nekog poznatog", složile su se novinarke.

Ella je doživjela potpuni preobražaj i danas je nezino srednje ime - uspjeh.

Na naslovnicama svih časopisa našla se i Miss Hrvatske 2003. godine. Vatrena, divlja i otvorenog uma - Aleksandra Grdić imala je svoju misiju - uživati u životu, bez obzira na to što drugi mislili o tome.

"Aleksandra Grdić je za vrijeme svog mandata bila top tema u svim našim medijima, bila je poznata po jako puno skandala, ali jako se dobro nosila s tim i jako joj je dobro to zapravo stajalo", smatra Đurđica.

"Glasna je bila, baš smo je mogli vidjeti, bila je preuočljiva. Dominirala je, kad bi se negdje pojavila, svi su pogledi bili uprti u nju", zaključila je Danijela Ana.

Aleks danas živi daleko od očiju javnosti, mirnim obiteljskim životom u Virovitici. Baš poput mnogih zvijezda koje se zasite turbulentnog života i u potpunosti ga promijene.

Ove su dame itekako promijenile svoje živote, a ako je suditi prema njihovim osmjesima, to ja najbolja stvar koju su mogle učiniti.

