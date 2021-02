Šibenski pjevač Marko Škugor ponovno će svoju publiku iznenaditi ljubavnom baladom. Jedan od ponajboljih tenora na ovim prostorima otkriva kako je u vremenu dok nema nastupa uspio napisati pjesme za čak tri albuma. Hoće li uskoro napraviti duet sa sestrom Sarom te kako krati vrijeme u ovim izazovnim vremenima, otkrio je Hrvoju Kroli za IN magazin.

Šibenski slavuj, kako mu mediji tepaju, Marko Škugor, ponovno će raznježiti publiku predivnom baladom, za koju kaže da je jedna od njegovih najljepših pjesama.



"Zove se Kap vode - to je jedna jako lijepa ljubavna pjesma. Nadam se da će je ljudi poslušati i da će im se svidjeti barem upola koliko se meni svidjela", kaže.



Snažnu ljubavnu poruku u videospotu ovoga puta ipak nije prenio sam Marko, već je to prepustio jednom mladom paru. Zbog cjelokupne situacije s epidemiološkim mjerama, ističe, željeli su da cijelo snimanje bude sigurno.



"Vidimo da se svi pridržavaju pa moramo i mi. Ja ovaj put nisam bio glumac, ja sam samo pjevao. Imali smo jedan par koji se ženio dvadesetak dana prije snimanja spota, tako da kod njih je ljubav još - visi se prava, iskrena zaljubljenost", kaže.



Vrijeme bez nastupa iskoristio je za stvaranje glazbe jer, kaže, publika traži nove pjesme. Što se njega tiče, on je miran narednih nekoliko godina.



"Novi album je spreman, čekam samo da se onaj cover završi - omot albuma i onda idemo van. A osim albuma ja sam iskoristio ovo vrijeme i napravio još jedan album i iza albuma, možda ima čak i do 2030., do sljedeće pandemije bit će sve spremno. Sve je gotovo, sve pjesme", priča.



Uvijek pozitivan i pun energije, Marko nam otkriva kako je uspio napisati i sestri Sari jednu pjesmu. Kaže da mu je ona velika podrška u svemu, a tako i on njoj, pogotovo na glazbenom putu, kojim Sara korača polako, ali sigurno. No što se tiče zajedničke pjesme - ona će još malo pričekati.



" Duet s njom? Vidjet ćemo, to mora biti neka specijalna pjesma. Ali kako sam rekao, u ovoj situaciji pisali smo pjesme, onda smo tako napravili skupa za nju jednu. Nemamo još naziv, ali demo je snimljen i baš je dobra i pozitivna - taman za ovo vrijeme da pogura što prije ove oblake", kaže.



Slobodno vrijeme, kojega je sad napretek, napominje, koristi da bi što više bio uz svoju obitelj. Iako je mnogim muškarcima još uvijek to nezamislivo, Marko je stajao uz suprugu dok su oba sinčića dolazila na svijet.



"Zafrkavao sam ja ženu - da nisam ja bio, ti bi još uvijek rađala. Meni je stvarno bilo dobro i taj trenutak kad su oni izašli, to je bilo predivno. Osjećao sam se da moram dati podršku i da želim biti taj prvi trenutak kad pogledam djetetu u oči, da budem tu, baš taj moment kad se rodi", kaže.



A hoće li sinovi krenuti tatinim glazbenim stopama, još je prerano reći.



"Za mlađega ne znam, znam da voli to, ali još ništa ne pjeva, a stariji znam da ima sluh, vidio sam da ima sluh, ali ne želi pjevati. Ali i ne treba se baviti pjevanjem, nego nek' se bavi čim hoće, ali za svoju dušu ako može zapjevati, bilo bi lijepo'', zaključio je.



Dok nasljednici ne odluče hoće li se upustiti u glazbene vode, uvijek mogu uživati u tatinim pjesmama.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.