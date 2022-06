Tvrđava Sv.Mihovila postala je kulisa prvog velikog samostalnog koncerta Marka Škugora u rodnom gradu. Je li Marko imao tremu prije nastupa, koji su mu rituali prije izlaska na pozornicu te s kojom pjevačicom je otpjevao velik hit ''Ti si moj san'' Olivera Dragojevića, otkrio je za In magazin.

Nakon što se zbog korone prošle godine morao otkazati koncert na Tvrđavi Sv. Mihovila, Marko je napokon dočekao trenutak kada je mogao ispuniti san koji je toliko dugo čekao. Uz prepuno gledalište pjevač je u glas pjevao s publikom. No postojala je i doza treme, jer i Marko zna da šibenska publika zna prepoznati dobar koncert.



"Mislim da je Šibenik baš po tome i sprecifičan i baš mi je zato drago što je Tvrđava puna. I da su ljudi odvojili, nije bitan novac, nego su odvojili vrijeme da mogu doći, a danas je to stvarno teško. Pogotovo sada nakon milijun događanja i svega, a neki se još uvijek i boje korone tako da mi je stvarno drago i počašćen sam šta su došli večeras. Bog nas je tu poljubio i ostaje nam samo da damo sve od sebe i da koncert bude za pamćenje", govori Marko Škugor.



Prije velikih koncerata pjevač nam otkriva da ima maleni ritual koji uvijek mora napraviti, i kaže, definitivno se vidi razlika u pjevanju.



"Sad sam jedan đumbir uzeo, ja ti ogulim đumbir i onda ga malo pojedem i malo mi zapali grlo ali me riješi svih bakterija i virusa. Tako da đumbir je moj najbolji prijatelj. Samo da budem 4-5 minuta prije koncerta sam i to je to", objasnio je.



Velikom koncertu Marku su se pridružili i njegovi prijatelji s kojima je želio ovu večer učiniti još posebnijom. Do posljednjeg trena nije otkrivao tko će mu se pridružiti na pozornici.

"To su Klapa Sebenico i Branimir Bubica, mi često imamo videa iz konobe kad se skupimo pa na YouTube postavimo i ljudima se to sviđa tako da mogli bi to intezivirati. I Lorena Bućan, ona mi stvarno ima predivan glas i baš sam htio da bude večeras tu sa mnom na koncertu", govori Marko.



U dupkom punom gledalištu smjestila je i Markova obitelj koja mu je došla pružiti podršku. Šibenski slavuj nam otkiva kako mu je najveći kritičar ipak stariji sin Andrija, koji sve drži pod kontrolom.



"I doći će većina djece iz njegovog razreda, on je bio glavni u razredu kad je rekao dođite svi na koncert i skupa ćemo gledati moga tatu kako pjeva. On je glumio sad u ovome spotu "Kontra neba nesmiš ić" pa onda on mora to provjeriti kako će to uživo biti izvedena pjesma'', priča Marko.



Publika na Markovom koncertu prva je imala pravo uvida u njegov novi album koji je čuvao da premijera upravo bude na tvrđavi Svetog Mihovila.



A zajedno su pjevali do samog kraja koncerta, a Marko je svima poklonio večer za pamćenje.

