Šarmantni, zgodni, ali ipak slobodni, i pritom još uvijek žive sa svojim roditeljima. I zato je krajnje vrijeme da roditelji preuzmu stvari u svoje ruke i pomognu svome sinu pronaći djevojku koja će za njega biti ona prava! Pravila showa ''Ženim sina?'' dobro su poznata. Sinove i roditelje već smo upoznali, danas nova sezona kreće u emitiranje, a mi vam donosimo i što očekuju djevojke. Pokoju pikanteriju prišapnula nam je i voditeljica Irina Čulinović!

Priča vam je sada već dobro poznata. Po treći put četvorica kandidata kreću u potragu za pravom ljubavi. Hoće li ih pogoditi Amorova strelica, budno prati Irina Čulinović.

TON: Irina Čulinović

''Ženim sina 3 je van svih očekivanja. Prije svega kandidati i još veće iznenađenje su mi njihovi roditelji. Za očekivati je nekako da mladi dečki imaju svoj jasan cilj i motiv ulaska. Roditelji se tu pojavljuju kao podrška, ali da će ponekad roditelji biti veće zvijezde, figurativno zvijezde to se zaista nisam nadala'', priča Irina.

''Rijetko kad ostajem bez teksta. Ovaj put sam ostala par puta s otvorenim ustima jer nisam sigurna što se događa pred mojim očima. Ali postala sam i ovisnik, o svemu onome što će sljedeće reći. Za vrijeme snimanja i kad nije moja uloga da budem na setu, ja se prikrivam kradem slušalice, gledam iza zastora jer su stvarno zabavni'', govori Irina.

Prvi speed dateovi pokazat će i prve simpatije. Svaka ima vlastite adute, a sve su uvjerene da će osvojiti srce svojeg kandidata

''Kako ću ja osvojiti nekoga? Ne znam posebna sam, umjetnica sam i s time sam različita od drugih'', kaže Georgette.



''Prije svega humorom, iskrenošću'', smatra Ines Štefanov.

''Osvojit ću ih možda osmijehom i veseljem i smijehom'', zaključila je Lorena.



''Ne smatram iskreno da sam nešto drugačija, sve smo tu nekako iste'', kaže Perka.



''Ja uvijek pokušavam, odnosno, uvijek budem svoja i ako prođe, prođe, ako ne, ne'', govori Tamara Mijatović.

A osim ljubavi, evo što djevojke još očekuju!

''Očekujem upoznati nove ljude, možda se zaljubiti i tako'', istaknula je Tamara Mijatović.



''Prvenstveno očekujem zabavu. Upoznavanje novih ljudi, prijatelja, sklapanje nekih novih prijateljstava i poznanstava'', kaže Ines Štefanov.



''Od showa očekujem da ću naći potencijalnu novu ljubav, možda i potencijalnog muža tko zna, nikad se ne zna'', rekla je Anabella.

Upravo zabave, ali i adrenalina te uzbuđenja neće nedostajati. Kako će se razvijati odnosi među kandidatima, budno se prati!

''Ove godine se moram pohvaliti, postala sam i prilično dobra špijunka, tako da špijuniram i prisluškujem cure. Dakle one imaju svoje teorije, one imaju svoje strahove, već imaju svoje neke filmove u glavi, međusobne sukobe i to se naime događa, Bože žene smo, imamo prilično duge jezike, mašta nam je bujna. Tako da jedna priča su djevojke koje imaju svoje filmove i svoje ratove. A onda s druge strane i naši kandidati', govori Irina Čulinović.

Između koga će zaiskriti, kako će se razvijati odnosi među našim kandidatima te što će na sve to reći njihovi roditelji, pratite u trećoj sezoni showa ''Ženim sina?''.

