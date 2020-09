Nekima u ovim zahtjevnim vremenima nedostaje zabave i smijeha, a neki jednostavno ne žele zaboraviti sve što su naučili. Kako god bilo, nestrpljivi kandidati broje sitno do nastavka showa "Tvoje lice zvuči poznato". I dok imaju zadatak svojim sposobnostima transformacije impresionirati gledatelje, nama otkrivaju tko su ljudi iza kulisa kojima su oni impresionirani.

Utrka za novo lice koje zvuči poznato uskoro će se nastaviti - kandidati su u niskom startu, a situacija se lagano zahuktava. Je li im stanka dobro došla ili im je, pak, pomrsila račune?

"Odviknuo sam se od svega i nekako sad ponovno ući u tu plastiku, ponovno pjevati i plesati je zaista izazov, kao da nisam hodao nekoliko mjeseci i sad ponovno moram stati na noge, eto, takav je osjećaj", opisao nam je glumac Marko Braić.

Za novu dozu razonode nisu zaduženi samo naši kandidati već i čitav niz šminkera, frizera, koreografa, producenata, protetičara i kostimografa.

"Ja sam time stvarno zadivljena. Zato što ono što mi pogledamo na nečijem spotu, a pretežno gledamo zapadni svijet, Ameriku i tako dalje, to što te cure uspiju u nekoliko dana... Još niste ustvari vidjeli ništa", izjavila je PR stručnjakinja Lana Klingor Mihić.

U slučaju da vam sve ovo zvuči zabavno i privlačno, predlažemo da dvaput razmislite.

"Mislim da se nitko od nas neće priviknuti na proces stavljanja maske, zaista je kompliciran. Na neki način se možda možeš isključiti, recimo, Mario uvijek zaspe, mi smo svi ljubomorni na njega. On ovako samo stane, a mi pokušavamo razmišljati o nečem drugom dok te ostali štipkaju i lijepe", otkrila nam je pjevačica Lu Jakelić.

"Tu je potrebno jedno strpljenje i mirnoća jer nije to baš neki fun nama koji imamo maske jer to je baš nekoliko sati sjedenja u miru i onda ujutro kad ti stavljaju taj alkohol i to ljepilo, nije baš fun. Ali uživaš u finalnom produktu kad se vidiš na ogledalu", priznao je fitness trener Mario Valentić.

A u ogledalu, barem za vrijeme trajanja showa, često gledaju sasvim novu osobu.

"Moja djeca su još jako, jako mala, pa im je ustvari to nevjerojatno kak sam ja sad tu doma netko, a onda sam na snimanju, odnosno na TLZP-u netko drugi", otkrila nam je Lana.

"Nekako se ja podsvjesno možda i bavim ovim poslom jer volim biti netko drugi i malo pobjeći od sebe, tako da mi ne pada teško maskirati se", priznao je Marko.

"Iznenadi nas sve to, da taj trenutak kad staneš na pozornicu, sve brige nestaju. Zapravo, strahovi su full do tog trenutka dok ti čekaš svoj red, a onda kad to krene, lik te obuzme i sve staje. To je dobra priprema i za generalni život. Brineš se i bojiš se, a onda to sve tako brzo prođe", zaključila je Lu.

Sve što je lijepo, kratko traje, barem ako je za vjerovati narodnim poslovicama. Ali zato treba znati uživati u trenutku, i transformacijama, dakako.

"Ovo je show, potpuno je logično da dobiješ pjesme koje ti se sviđaju, ali isto tako da će te možda dopasti i neka pjesma koja ti uopće nije po guštu. I tu se ustvari vidi kako si odradio, odnosno koliko si spreman za tako nešto. Jer najlakše je raditi ono što ti je lijepo i što ti je super, i sve ti paše, i kostimi i plesači i scena", zaključila je Lana.

Ali i ljudi. Jer čini se kako su se na našem setu rodila neka nova prijateljstva.

"Ja sam se, recimo, super povezala s Markom, imamo neke svoje užasno glupe fore koje su samo nama smiješne, naravno", otkrila nam je Lu.

"Imamo dosta zajedničkih interesa i pogleda na svijet, ona meni pjevački pomaže, a ja njoj malo s nekim glumačkim indikacijama i tako se lijepo nadopunjujemo", izjavio je Marko.

"On mi je rekao: probudi se kao Josipa, živi kao Josipa, diši kao Josipa i tako za svaki lik. Stvarno je fora ufurati se od početka tog dana. Tako da sam se ja odmah probudila kao Josipa taj put", priznala nam je Lu.

U kojim će se ulogama probuditi u nastavku sezone ovog zabavnog showa, saznat ćete uskoro na Novoj TV.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.