Najgledaniji i najzabavniji show na svijetu ''Supertalent'' vraća se na male ekrane. Za svoju kartu u daljnje natjecanje borit će se glazbenici, plesači, pjevači, imitatori, iluzionisti, kao i natjecatelji s nikad viđenim talentom.

Obilje dobre zabave, jakih emocija i izvanrednih talenata stiže na male ekrane već ove nedjelje! Osma sezona najgledanijeg i najzabavnijeg showa na svijetu vraća se na male ekrane. Kandidati su i više nego spremni.

"Mi smo došli da malo ''omađijamo'' atmosferu na Supertalentu", otkrio je mađioničar Alen Lorencin.

"Ja sam pjevač, pišem pjesme i zaista volim pjevati, a ovo je dobra prilika", smatra Christian Vale.

"Bok svima, moje ime je Evgeniia, ja sam iz Rusije, ima 30 godina i danas ću izvesti show", najavila je Evgeniia Dobrynina.

Osim domaćih i regionalnih natjecatelja i ove sezone svoje mjesto pod svjetlima reflektora potražili su brojni talenti diljem svijeta. Hoće li već u prvoj emisiji pasti zlatni gumb?

"Najbolji pokazatelj istinskog talenta je ili kad mi zašutimo u žiriju, kad vidite da se počnemo smješkati, da se malo oči smiju, to je stvarno dokaz talenta, bez obzira iz kojeg područja on bio", otkrio je Davor Bilman.

U više od godinu i pol stanke, bilo je pregršt vremena za brušenje talenata.

"Ja sam iluzionist zadnjih 15 godina, radim vatru već 12 godina, a točka koju sam pripremio je komibinacija toga. Hodat ću po vatri", izjavio je iluzionist Goran Mitrevski.

"Koreografija priča zapravo o svemu što smo prolazili zadnjih godinu i pol dana. Izolacija, borba nas samih koju smo vodili s našim mislima i za ovo smo se pripremali preko zooma, online", otkrili su članovi plesnog studija Korak.

Na najpoznatijoj pozornici na svijetu, gledatelje će svake nedjelje voditi već poznati dvojac Igor Mešin i Frano Ridjan, čija je najvažnija uloga u showu ohrabrivati kandidate prije njihova nastupa.

"Priznao sam i prošle godine kada smo radili da ja volim te trenutke ''wow'', da čak mogu i zaplakati. Tako da se nadam da neće biti previše suzdržani zbog svih epidemioloških stvari na koje moramo paziti, jer možda je ovo prilika da pokažemo ljudima koliko god smo ograničeni, zatvoreni, da postoje oni koji su vrijedni naše pažnje", zaključio je Frano.

Dok je Ridjanu ovo tek druga sezona u voditeljskoj ulozi, Mešinu je osma. Ne čudi da i on ima ''oko'' za prepoznati supertalente.

"Pravi talent je i teško vidjeti zapravo, teško ga je prepoznati jer on sam nekako ispliva van. Oni koji dobar kontakt s publikom i žirijem ostvare i naravno ako imaju nešto dobro za pokazati, to je naravno ključ uspjeha, ali teško ga je objasniti i doć do njega jednostavno", objasnio je Igor.

Ono što je sigurno - žiri ne može dočekati da show krene.

"Očekujem onu našu energiju, koja se uvijek dogodi kad se uplai ta crvena lampica na kameri. Očekujem da nam dođe netko novi, neki talent koji još nismo do sada vidjeli", izjavila je Maja Šuput.

Maja tvrdi kako će ostati ista, neki članovi žirija najavljuju promjene.

"Pa sigurno ću ove godine biti puno emotivniji, iako sam i sam sebe iznenadio. I ono, moja stara pozicija da ću se vrlo rado sukobiti ili braniti neke svoje vrijednosti", najavio je Davor Bilman.

"Naravno da postoji raciom ali ima tu i neki osjet neke dobre energije, kad te netko prebaci tim nekim svojim nastupom, mislim da ga stvarno treba i nagraditi", zaključio je Janko Popović Volarić.

"Ja sam autentična tako da ću biti i ove sezone autentična, a do koje mjere je ovih godinu i pol užasa utjecalo na mene, ne znam ni ja dok ne sjednem na onu stolicu", zaključila je Martina Tomčić.

Tko će impresionirati, tko rasplakati, a tko naljutiti žiri, ne propustite doznati već ove nedjelje na programu Nove TV!

