Severina je u zagrebačkoj Areni otpjevala svoj najemotivniji koncert u karijeri i srušila rekord posjećenosti. Za svoje je obožavatelje imala i jednu molbu - zajedno su izmolili Oče naš i Zdravo Marijo. Seve je komentirala i odluku suda, prema kojoj je nepravomoćno izgubila skrbništvo nad sinom Aleksandrom.

Tko ne zna, teško bi povjerovao da ova žena proživljava najteže razdoblje u svojem životu. Više od 20 tisuća ljudi uglas je pjevalo njezine pjesme, iako su se mnogi pitali hoće li uopće imati snage stati na pozornicu samo nekoliko dana nakon što je nepravomoćno izgubila skrbništvo nad sinom Aleksandrom.

''Oni su već odavno kupili karte, svi su nekako bili zatečeni, ali mislim da nakon 4,5 pjesama su shvatili da su došli na koncert Severine. I ja sam shvatila da sam na koncertu Severine, tako da sam uživala, jer svakome se nešto događa'', zaključila je pjevačica.

Iako nije bio s njom u zagrebačkoj Areni, sin Aleksandar s njom je bio u srcu, kaže. Komentirala je odluku suda, nakon koje su njezini obožavatelji ostali u šoku.

''To je samo privremeno. To ne može biti. To se neće ostvariti'', sigurna je.

Na početku koncerta Seve je imala i jednu neobičnu molbu za svoje obožavatelje.

''Ako možemo samo nešto napraviti, ja bih vam bila zahvalna - ako se možemo pomoliti svi zajedno. Inače nemam praksu to radit na koncertima ali mislim da je večeras baš potrebno. Ne samo za mene nego za sve nas. Ja ću krenuti. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji'', započela je pjevačica i sve ojbasnila.

''Mi se molimo ovdje prije koncerta uvijek. Kad imate priliku da molite sa 20000 ljudi onda je to lijepo. Onda ta molitva nekako umnožava i u koncentričnim krugovima ide prema gore'', zaključila je.

U ovom teškom životnom razdoblju, Seve najveći oslonac ima u svojoj mami Ani.

''Moja mama je rekla da će ih sve prebit'', našalila se pjevačica.

Zagrebački koncert Severinine turneje bio je njezin najemotivniji u karijeri, ali i produkcijski na najvišem nivou dosad. Ujedno je oborila rekord posjećenosti Arene, srušivši svoj vlastiti iz 2013-e. Uz nju je i suprug Igor.

''Imam sreću što imam takvog supruga i od prvog dana...Od prvog dana ljubavi našeeee... Oprostite ali malo sam umorna pa više ni ne znam šta je bilo pitanje...o suprugu? Volim ga, volim ga'', zaključila je Severina u svom stilu.

Prije kraja koncerta Seve je otpjevala pjesmu ''Rođeno moje'' i izazvala ovacije publike.

''Stvarno u ovim vremenima kad ljudi izlaze ne ulice, kad štrajkaju po mjesec dana i kad imamo djecu koja odlaze iz Hrvatske zato što njihovo znanje i njihovu pamet netko drugi više cijeni a ovdje to baš i nije tako, teško je kad djeca gledaju svoje roditelje koji štrajkaju za 700 kuna više.

Mislim da su tu pjesmu ljudi preuzeli kao svoju himnu. To više nije moja pjesma, ona je otišla dalje'', smatr.

Seve će još jednom zapjevati u sklopu ove turneje, i to u Ljubljani 21. prosinca.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.