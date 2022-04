Severina je sinoć u velikom stilu proslavila 50. rođendan, a zabavu nisu propustile brojne domaće zvijezde. Zabljesnula je u atraktivnoj haljini i s osmijehom na licu pa je za In magazin ispričala kako se osjeća kao pedesetogodišnjakinja. U prilogu In magazina pogledajte dašak atmosfere s rođendana koji je više nalikovao na veliko svadbeno slavlje.

Poput velike holivudske dive, Severina je na svoju rođendansku zabavu došla u skupocjenom automobilu i zabljesnula u ekstravagantnoj haljini s dugim šlepom.



"Rekli su mi da pozovem sve, stvarno je bilo nemoguće, neki nisu mogli doći zato što su na drugim kontinentima, ne samo da su po drugim državama, ali mislim da će večeras biti baš lijepo i da ću uživati. To su nekako moji ljudi i ljudi koje sam skupljala kroz život i mislim da sam bogata kroz njih", zaključila je Severina pri dolasku.



Skromna Seve je umjesto dobrih želja za sebe, imala samo jednu želju za svoju majku.



"Čestitam mojoj mami i želim joj dugo zdravlje", poželjela je Severina.



"Sreća, radost, ljubav se večeras kušaju za ovim stolovima što su unutra. Bez toga nas ne bi bilo jer rođendani su upravo za to, prijatelji su upravo za to i zato blagodarite", izjavila je Matija Vuica.



Na Severininu proslavu pedesetog rođendana došle su brojne domaće zvijezde. Svi su za slavljenicu imali samo riječi hvale.



"Ona je naša kraljica, ona je zapravo neponovljiva, nedostižna, ona je sve najbolje. Jedna hrabra žena, hrabra majka, ja sam joj se uvijek divila. A s druge strane je toliko pristupačna, toliko simpatična, jednostavna", izjavila je Ksenija Urličić.

Atmosfera u klubu bila je, u najmanju ruku, užarena. Uz rezanje neobične torte, gosti su zapjevali sretan rođendan!



Među čestitarima su bili i Tarik Filipović i Jole, koji su nedavno također proslavili pedeseti rođendan.

"Imam to iskustvo od prije mjesec dana. Ja sam došao da samo napravimo fotografiju od sto godina nas dvoje", našalio se Tarik Filipović.

"Ja sam prije par mjeseci navršio to isto, a ono što sam joj i u čestitci napisao, to je da joj želim zdravlja, sreće i mira u duši", otkrio je Jole.

"Ona zaslužuje toliko toga da joj ne možemo ništa kupit, večeras ćemo joj dati ljubav koju ona nama toliko pruža", izjavila je Arija Rizvić.

"Nek je mira, nek je sreće, nek je što manje zlih ljudi oko nje i mislim da sve drugo već ima", zaključio je Marko Tolja.

"Ja joj želim da joj druga polovica života bude puno lakša nego prva", poželjela je Severini Ana Bekuta.

"Da sljedećih pedest provede u pjesmi, smijehu i zadovoljstvu i da sve loše stvari ostanu zauvijek iza nje", želje su Ankice Dobrić.

"Želim joj zapravo samo da ostane to što je, ona se ne treba uopće mijenjati jer će sve pokvariti. Znači, žena s devet života kao što je sama napisala, a ovo je tek prvi dio. Ovo je mala uvertira, sretno Seve!", čestitala joj je Matija Vuica.

Na pozornici se uz Seve zapjevali i Marko Tolja, Haris Džinović, Ana Bekuta, Saša Matić, Petar Grašo i drugi, a zabava je potrajala do jutarnjih sati.



Iako se čini da je Seve do pedesete ostvarila mnoge svoje snove, ova kraljica, kako joj mnogi tepaju, ima još mnogo planova i želja za ostvariti.



"Postoji, do stote ima vremena, svašta ćemo radit! Imam dosta želja, kakav je to čovjek bez želja? Ja ih imam stvarno puno", priznala je Severina.



Seve, sretan ti rođendan i nek' ti se ostvare svi snovi!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Pogledajte Severininu reakciju na njezinu fotografiju iz 1992. koju joj je poklonio naš poznati fotograf, otkrio nam je i što joj je napisao +29

Nema tko se nije okrenuo za atraktivnom suprugom Harisa Džinovića, od njega je mlađa 29 godina, par je zajedno dva desetljeća! +26