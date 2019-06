Prošlo je čak 20 godina otkad je Severina posljednji put zapjevala na velikoj pozornici u Vodicama. Zahvaljujući CMC festivalu, koji se već tradicionalno održava upravo ondje, Seve je nakon dva desetljeća svojim nastupom ponovno osvojila Vodice. Tom prigodom dobila je i jedno priznanje, a na pozornici je gotovo pala i suza.

U pravom stilu, brodom, Severina je stigla na veliku vodičku pozornicu. Publika ju je jedva dočekala i pjevala je s njom uglas svaku pjesmu. Pjevačica je itekako imala razloga za slavlje – uručena joj je nagrada za izvođača godine.

''E, zamislite to, čak i nagradu dobivam. Ja nisam osoba od nagrada, ali lijep je osjećaj. Uvijek sam radila sve ono što je valjda bilo krivo da bih se dopala nekom stručnom sudu ili žiriju. Prihvaćala sam sve ono izazovne kompozicije koje nitko ne bi, a koje su meni oplemenile život i radile mi tako neke super stvari, npr. 'Štikla' ili 'Gas gas'. Razumijete, tko bi to pjevao osim mene i kad imate tako neke pjesme, ne mogu vas svrstati naravski u tako nekog izvođača'', govori nam Severina.

Posljednji album izdala je prije nekoliko mjeseci, no na albumu jedna je ipak miljenica. Izvodeći tu pjesmu, svladale su je emocije.

''Žao mi je što ja nisam napisala tekst za 'Imaš pravo' jer mi je potpuno jasna ta tema, jer sam bila i ne želim više biti u toj priči. Želim poručiti tim ženama da slušaju tu pjesmu s radošću'', poručila je Seve.

Mnoge su se žene prepoznale u toj pjesmi koja im je došla kao poziv na akciju.

''Nisam ju ja doživjela tako radikalno, mada ona to tekstom svakako jest i pogađa, možda zato što nisam u takvoj životnoj fazi. To je jako dobro jer sam nekad znala pisati tekstove kada sam bila u nekim teškim emotivnim krizama. Zbog toga ja nisam kompozitor opće prakse, oni pišu svaki dan i njima raspoloženje ne utječe na njihov rad. Oni samo pišu i tu su na svom terenu, a ja sam to uvijek izvlačila iz onih svojih najboljih ili najgorih emocija'', priča pjevačica.

Upravo zbog onih koji se trenutačno nalaze u teškim situacijama i trpe nasilje, pjevačica je podržala akciju Spasi me.

''One stalno misle da su krive, to im je valjda zadano rođenjem. Tako nas uče babe, ne znam, tako da mi ustvari radimo po njihovim obrascima, a ne bi trebali tako raditi i onda se događa sve ono. I problemi u braku, pa dalje to eskalira... Mislim da nas ne uče baš kako biti dobar i lip da dignemo nivo svijesti da bude sve OK, ali kako toga nema, onda postoje neke osobe. Netko se mora pobuniti jer nitko se ne buni, kod nas svi prihvaćaju sve jer već postaju letargični ljudi. Nitko ne zna što bi, na koji se način boriti protiv jer nije to samo ugrožavanje žena, to je s druge strane kad se žena pobuni, to je korupcija, odlaženje do krajnjih granica ne bi li se dobila neka nepostojeća borba koju netko izmisli u glavu i onda vas zastrašuje time'', objašnjava pjevačica.

Važno je, kaže, senzibilizirati javnost jer smo svi odgovorni i dužni spriječiti nasilje.

''I onda kad više nemate kuda i kamo, onda se branite javnošću. Ljudi jednostavno moraju osvijestiti to da moraju sami početi raditi neke stvari, da im neće to raditi nitko za njih'', zaključila je.

